Cientos de fans reciben a Miriam tras hacerse con el tercer puesto en OT

Termina una etapa para Miriam Rodríguez, que el pasado lunes logró quedar en tercera posición en la final de Operación Triunfo. Podría parecer que un tercer puesto no es más que un premio de consolación, pero hay que tener en cuenta que la cantante eumesa volvió a destacar en una gala en directo con su interpretación del tema de Malú, “Invisible”. La propia Miriam aseguró al resumir su paso por el programa que se identificaba mucho con este tema en concreto pues en algunos momentos del programa ella misma se había sentido un tanto invisible, tal vez por concentrase en demasía en el objetivo que se había marcado; el de aprender y hacerlo lo mejor que podía. Y vaya si lo ha hecho. Miriam regresó con los suyos con el handicap de no haber logrado ser nunca la candidata favorita del público, algo que sí habían conseguido el resto de finalistas en la terna por hacerse con el primer puesto. No obstante, el lunes por la noche logró imponerse a Ana Guerra y Alfred, dos pesos pesados que gozaban de gran seguimiento en las redes y habían logrado ser favoritos del público en varias ocasiones. Miriam brilló cantando y el público la recompensó, pero también brilló cuando habló de lo que había supuesto para ella el paso por Operación Triunfo, haciendo alarde de una gran prosa y una capacidad de análisis que no se le espera a una joven de 21 años. Tal vez esa personalidad exigente, trabajadora, luchadora y constante no le valieran a Miriam para hacerse con el favor del público en las primeras galas pero, poco a poco, ha ido demostrando con esfuerzo y constancia que si los que sabían de música, profesores y miembros del jurado, la votaban para seguir en la academia, algo estaba haciendo bien. Algo que, aunque en el último momento, el público ha sabido recompensar.

Ramón Rodríguez, el padre Miriam, aseguraba ayer que el tercer puesto era algo soñado. “No pensábamos que podría lograrlo, la verdad, estamos más que satisfechos y agradecidos, aun no nos lo creemos”, aseguraba.

Miriam pasará ahora cinco días en casa y después volverá a marcharse ya que en breve empezará la gira de conciertos en la que participará con el resto de compañeros. Una promoción que arranca en Barcelona el 3 de marzo y que los traerá también al Coliseo de A Coruña el próximo 8 de junio, después de recorrer parte de la geografía nacional con su espectáculo.

Pese al final de concurso que ha hecho Miriam y a que los apoyos se han multiplicado el padre de la eumesa, Ramón Rodríguez, se muestra muy cauto a la hora de hablar de futuro. “Lo que va a pasar en los próximos meses lo sabemos, lo que ocurra después de la gira de conciertos habrá que verlo. Esto es muy difícil y lo no sabemos si después de toda esta vorágine Miriam contará o no con el respaldo de alguna productora, estamos ante una carrera de fondo y hay que ir paso a paso sin dejar de trabajar, con los pies en el suelo y sin precipitarse”.

El la primera edición de OT David Bustamante quedó tercero, logrando una exitosa carrera profesional. Sobre esto Ramón Rodríguez, asegura que “no es una regla de tres y lo que pase con Miriam es una incógnita que se despejará en la calle”.