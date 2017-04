Cerdido vive una intensa jornada con la celebración de su tradicional Feira do Cabalo

El municipio de Cerdido celebró ayer, en A Barqueira, una nueva edición, concretamente la vigésimo quinta, de la Feira do Cabalo, convocatoria organizada por el propio Concello. La actividad comenzó sobre las diez de la mañana con la apertura de los puestos que, como es habitual en las ferias celebradas a lo largo del año, ofreció a los asistentes la posibilidad de comprar productos del campo, artesanía o artículos textiles, entre otros. Como viene ocurriendo en los últimos años, la afluencia de público a estas ferias no es tan grande como antaño.



El ambiente fue sin embargo tomando fuerza a medida que se aproximaba la cita ecuestre, cuyas pruebas comenzaron a disputarse sobre las cinco de la tarde. Esta es la parte que, tal y como confirmó el alcalde del municipio, Benigno Galego, más expectación y afluencia de público registra a lo largo del día, por lo que incluso avanzó la posibilidad, de cara ya al próximo año, de trasladar la competición a la sesión matinal.



La XXV Feira do Cabalo permitió disfrutar del elevado número de ejemplares participantes en las diferentes carreras: andadura a dos tiempos, a cuatro tiempos, de trotones y de trote.



Trofeos

En cada una de estas modalidades se entregaron trofeos a los tres primeros clasificados. Tal y como se estipulaba en las bases de la cita, las decisiones del jurado fueron inapelables y todos los caballos participantes tenían que estar debidamente legalizados.



Durante toda la mañana también permaneció en el campo de la feria da Barqueira la carpa informativa de la campaña de reciclaje impulsada por Sogama, Ecoembes y la Xunta de Galicia con la que se busca fomentar buenas prácticas en el tratamiento de residuos, entre otras cosas. l