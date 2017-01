Cerca de un centenar de personas participaron ayer en las XorNedas

Neda tuvo ayer una cita con los juegos de rol y de interacción. La Casa da Cultura de la localidad albergó la primera edición de las XorNedas, un evento organizado por el Concello, en colaboración con la Asociación Cultural Novotebeo, que congregó a cerca de un centenar participantes a lo largo de toda la jornada.

“Sabíamos que había siareiros deste tipo de xogos no municipio pero non esperabamos tan boa resposta”, indicaba ayer la concejala de Xuventude, Begoña Balsa. Entre los participantes no solo se encontraban vecinos del municipio y de distintos puntos de la comarca, sino de toda Galicia e incluso se desplazaron desde Asturias.

La cita, apta para todas las edades, incluyó juegos de rol en vivo, torneo de cartas Magic, juegos de mesa y varios talleres de pintado de figuras en miniatura, además de diferentes exposiciones. No faltaron competiciones como la de X-Wing, un combate táctico espacial en el universo Star Wars, o demostraciones de “Blood Bowl”, una propuesta de estrategia que se desarrolla sobre un tablero y que combina elementos fantásticos como orcos con el fútbol americano.

El evento lúdico fue todo un éxito, incluso incrementó su participación en la sesión de tarde –se celebró de diez a dos y de cuatro a nueve–, tal y como apuntó la responsable de Xuventude, que aventuró la posibilidad de darle continuidad a la convocatoria. “Temos idea de organizar unha partida de rol nas rúas, introducindo elementos da historia de Neda”, avanzaba ayer. “Sería máis ben como un xogo de pistas, aínda que polo momento é tan só unha idea que temos que estudar como materializar”.