CCOO y UGT esperan que la comisión paritaria se pronuncie “en breve” sobre los acuerdos de la industria auxiliar

Las federaciones de Industria de CCOO y UGT en Ferrol se defendieron ayer de las acusaciones emitidas por la CIG en las que el sindicato nacionalista aseguraba que las centrales estaban demorando deliberadamente la mesa de las auxiliares del naval, que lleva más de un mes y medio sin reunirse.

Los representantes de ambos sindicatos justificaron este impás por la consulta que se ha realizado a la Comisión Paritaria para que esta dé forma jurídica a los acuerdos que se alcancen en la mesa. “La CIG sabe perfectamente que este paso es ineludible. Si quieren que estos acuerdos, incluidas las tablas salariales, tengan rango de convenio, es imprescindible que la Comisión Paritaria estudie cómo se encaja dentro del convenio provincial”, explicó ayer Víctor Ledo, secretario de Industria de CCOO de Galicia. “Es cierto que se está demorando más de la cuenta y, de hecho, si esta semana no obtenemos una respuesta, apremiaremos a la comisión para que se pronuncie, porque consideramos que el plazo ha sido más que prudente. En cualquier caso, este trámite se está haciendo por el interés general”, insistió.

En la misma línea se pronuncia María Palacios, secretaria general de Industria de UGT en Ferrol. “Si no se da este paso de darle forma jurídica a los acuerdos y no adquieren el rango de ley, todo el esfuerzo no habría servido para nada. Sabíamos que no sería un proceso rápido, pero no podemos permitirnos que las tablas salariales que se acuerden queden en un vacío legal como ocurrió en 2001”, arguyó.

Ledo ha recordado que se ha avanzado mucho en las primeras reuniones entre patronal y sindicatos. "Hicimos saber a los empresarios que no estábamos dispuestos a renegociar algunos puntos del convenio como ellos proponían y que su oferta económica se quedaba a medio camino de la que nosotros solicitamos. Fuimos claros y contundentes, no dimos ningún paso atrás en nuestras reivindicaciones y ahora la pelota está en su tejado".

Con todo, el responsable de Industria de CCOO recuerda que el convenio provincial conseguido ha supuesto una mejora del 6% en las nóminas de todos los trabajadores del sector, que, además, ya la han percibido el pasado mes. "La prueba de que el convenio es bueno es que muchas empresas están teniendo que hacer grandes esfuerzos para abonar las nóminas con esta mejora del 6% y los conceptos de atrasos de 2015 y 2016, que en algunos casos asciende a 1.000 euros".

Cabe recordar que el conflicto del pasado mes de octubre por las condiciones salariales de los trabajadores auxiliares de Navantia se saldó con una huelga de 22 días y una gran brecha social entre los operarios.