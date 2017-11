La carrera popular de la lucha contra el cáncer reúne a más de 4.000 personas de todas las edades

La quinta edición de la prueba popular “Corre por Ferrol” superó los 4.000 participantes, en categorías desde muy pequeños hasta veteranos, que desafiaron a la lluvia para participar en la carrera.

La carrera contra el cáncer, organizada por la AECC de Ferrol en colaboración con el Concello, es mucho más que una competición, y su fin social queda de manifiesto en los miles de personas que acuden a esta cita anual desde distintos puntos de la comarca para correr o andar por una buena causa, la de recaudar fondos para la investigación y la lucha contra esta enfermedad.

El verde fue el color de la esperanza y el que lucieron los corredores en sus camisetas y, con las manos alzadas, echaron a correr en torno a las once de la mañana del Cantón para seguir el recorrido marcado por la ciudad naval y regresar nuevamente al Cantón, donde estaba instalada la meta. En los alrededores se ubicaron puestos de las firmas colaboradoras y un stand de la Asociación Española contra el Cáncer.

Corredores profesionales compartieron espacio con amantes del “running”, familias al completo, parejas, grupos de amigos y aficionados que acudieron con sus perros o empujando los carritos de los niños, en imágenes que ya son habituales en cada una de estas citas anuales.

La lluvia persistente durante toda la mañana de ayer no impidió que la celebración fuese un éxito y que se prolongase durante toda la mañana, animada con música y “speakers” que fueron informando de todo lo acontecido en la carrera.

La entrega de premios, en todas las categorías participantes, reunió a los organizadores como maestros de ceremonias. Además de los representantes de la AECC, los responsables municipales hicieron entrega de los premios, encabezados por el alcalde, Jorge Suárez, que no quiso perderse el evento como participante, igual que hicieron otros muchos miembros de la corporación municipal.

La causa era merecedora del esfuerzo y los participantes no escatimaron ánimos.