Cáritas visibiliza la situación de las personas sin hogar y reclama sus derechos y su dignidad

“Somos médicos, arquitectos, camareros, albañiles... También sufrimos el paro y la precariedad laboral. No somos indigentes, ni mendigos, ni vagabundos, ni borrachos, ni guarros, ni ladrones. Tenemos derecho a ir a los hospitales, a una vivienda y trabajo dignos y a acceder a los recursos como un ciudadanos más”. Estas son algunas de las reclamaciones que realizó ayer Miguel, una persona sin hogar y usuario del centro de día de inclusión social Gabriel Vázquez Seijas de Cáritas, en su manifiesto por la campaña de personas sin hogar.

En representación todas las personas que no cuentan con una vivienda que reúne las condiciones de habitabilidad o incluso los que no pueden disfrutar de un techo bajo el que vivir, Miguel solicitó a las administraciones “los recursos necesarios para poder salir de esta situación y que den visibilidad a este problema de tal manera que sensibilice a la sociedad”. “Nosotros también nos comprometemos a participar en los centros de referencia y dar los pasos necesarios para cambiar nuestra situación y ayudar a otros a salir”, añadió.

La responsable de comunicación de Cáritas Diocesana, Pilar Lourido, destacó la importancia de actos como el de ayer para “hacer visible una realidad que no nos debe ser ajena apostando de lleno por la dignidad y derechos de las personas sin hogar”. Asimismo, quiso transmitir un mensaje de esperanza y destacó la ampliación de la participación de estas personas en los diferentes proyectos de la entidad y “en lo que es más importante, en su propio proceso de recuperación personal”.

Alumnos del Jesús Maestro Discípulas estuvieron presentes en el acto y, previamente, dieron nombre a diferentes espacios del centro de día –Glorieta de los sin techo con derecho o Plaza de la Bienvenida, entre otros– y renombraron la calle Magdalena –donde se encuentra la sede de Cáritas– como Calle del Aprecio y no del desprecio. l