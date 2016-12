“Capuchoncito” vuelve para fin de año a su ubicación en la calle Real

El monumento al cofrade, conocido popularmente como “Capuchoncito”, ya ha vuelto a casa aunque haya tenido que pasar fuera la Navidad.

La estatua de bronce, obra de José Rubio Gascón, fue derribada el pasado viernes día 23 por un individuo que, según testigos, y aunque no se haya localizado, se trataría de una persona que ya había discutido y golpeado otros objetos por la calle Real.

En ese momento, la Policía Local acudió al lugar de los hechos e intentó restaurar la estatua –que no sufrió daño alguno–a su posición original. La dificultad en fijar los anclajes hizo que finalmente el Capuchón fuese trasladado en un vehículo grúa a las instalaciones de la Policía Local donde permaneció hasta ayer mismo.

A última hora de la mañana de ayer volvió a la calle Real y los viandantes recuperaban así a la figura que pese al poco tiempo que lleva en la ciudad –desde 2015– es ya la más popular de las que hay en Ferrol.

Su desaparición durante estos días, pese a que se había anunciado que esta misma semana volvería a su sitio, suscitó de nuevo la polémica sobre si el gobierno actual –Ferrol en Común– aprovecharía la ocasión para retirarla o buscarle otra ubicación. No ha sido así y “Capuchocinto” ya ha vuelto a casa.