Canido despide el año con un mercadillo solidario y un concierto en su centro cívico

El centro cívico de Canido despidió ayer el año albergando el mercadillo solidario de la organización Magia por Navidad. A través de artículos donados por la gente –ropa, artesanía, calzado...– se pretendía recaudar lo necesario para poder hacer felices a los que están pasando una mala época y hacer que así reciban, al menos, un regalo a través de unos “pajes” voluntarios.

La dirección –“doce persoas e amigas do barrio” de la AVV de Canido aprovechó la ocasión para agradecer el apoyo recibido durante los nueve meses que llevan al frente. “Neste tempo son moitas as cousas feita, pero máis son as que están por facer: implicar a máis veciñas na xestión e organización de actividades; manter xuntanzas periódicas; establecer unha rede de comunicación máis fluída coa veciñanza para recoller as súas demandas e transmitir novas nosas; conseguir máis investimentos públicos; fomentar a chegada de novas familias; propoñer novas formas de relacións para os establecementos comerciais… Pero, o que está claro, é que: o barrio o facemos entre todas ou non o facemos, Por iso é tan de agradecer as complicidades que se están a fiar”, indicaron desde la entidad vecinal.

La jornada de ayer finalizó con la música de Jess & BJ Jaiber a las ocho de la tarde. l