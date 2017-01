“O Campus Industrial de Ferrol está comezando e xa se notan os seus efectos”

Poucos meses transcurriron desde que o pasado verán se lle daba o pistoletazo de saída ao proxecto de especialización do campus de Ferrol como Campus Industrial e xa se están a notar os seus primeiros efectos, como é o incremento dun 4% da matrícula de alumnado nas titulacións que se imparten na cidade naval ou o que ten que ver coa consecución de financiamento adicional ligado á especialización.

Así o salientou os pasados días o reitor da Universidade da Coruña, Julio Abalde, nas sucesivas visitas realizadas ás seis escolas e facultades de Esteiro e Serantes. Enmarcadas na rolda de encontros dirixidos a coñecer de primeira man as necesidades e inquedanzas de cada un dos centros, o reitor explicou tamén ante a comunidade universitaria de cada un deles os dous principais retos aos que se enfronta a UDC no curso actual.

Por unha banda, abrir o debate sobre a revisión da oferta académica que imparte a instituación herculina, coa análise dos planos de estudo para ver se se están a cumprir os obxectivos marcados. “Temos que facer unha revisión interna de como estamos impartindo os títulos, e esa revisión tena que facer o profesorado co apoio do persoal de administración e servizos”, coa finalidade de conseguir títulos de calidade, afirmou.

O segundo reto para este 2017 pasa por acadar a especialización do campus da Coruña, logo de ter xa en marcha o de Ferrol. Este último terá, en palabras de Abalde, unha influencia positiva para todos os centros.

integración

“A especialización do campus de Ferrol está feita nun sentido amplo para que se integren todas as áreas do mesmo e non só aquelas ligadas directamente á enxeñaría. As liñas de especialización actuarán de tractoras do resto como está a suceder este curso xa coa titulación de Humanidades e Documentación, nas que se aumentou a matrícula de novos alumnos”, explicou Abalde.

Precisamente co mira posta no conxunto do campus foi como se xestou a nova oferta de titulacións prevista para Ferrol, o grao en Moda e os mestrados en Deseño, Moda, Videoxogos e Robótica. “Fixemos un estudo das titulacións existentes no Sistema Universitario Galego (SUG) e os sectores económicos de Galicia, e tamén analizamos o perfil que queriamos que tivese este campus, antes de propoñer esta oferta que comezará a implantarse no curso 2018/2019”, comentou. Serán títulos oficiais e únicos no SUG (no caso do grao de Moda, único en España) cumprindo así coa política da Xunta de evitar duplicidades, e que terán prezos oficiais.

A Universidade da Coruña está xa traballando para ampliar as infraestruturas do campus para ampliar o espazo útil que dea cabida a todas as titulacións, aproveitando de forma óptima os existentes.Para isto poderá contar, no marco da especialización do campus, a un financiamento adicional no que se refire a espazos físicos, material, equipamento e recursos humanos.

Abalde adiantou que se estudarán tamén varias opcións metodolóxicas, en esquecer que a UDC é unha institución presencial pero que no caso dos mestrados unha vía de semipresencialidade podería resultar moi interesante.

financiamento

No Plan Estratéxico do Campus Industrial de Ferrol están explicitadas as liñas de traballo ata o ano 2020 así como a previsión de financiamento preciso. Abalde lembrou que nos anos 2016 e 2017 este cífrase en 1,3 millóns de euros achegados pola Xunta de Galicia –primeiro é aportado pola UDC para despois, xustificados os gastos, ser reembolsado pola Xunta–.

Abalde abordou as inquedanzas dos seis centros ferroláns nunha rolda de visitas

Se ben o proxecto de Campus Industrial de Ferrol e a implantación das novas titulacións centraron boa parte das visitas realizadas polo reitor aos seis centros de Esteiro e Serantes –en todas elas acompañado pola Vicerreitora de Ferrol, Araceli Torres, e polo director do Campus Industrial, Ginés Nicolás–, os encontros serviron para que a comunidade universitaria de cada un deles prantexase as súas inquedanzas e cuestión de interese. En Enfermería e Podoloxía, preguntouse, entre outras cousas, pola posibilidade de ampliación do campus coa cesión de espazos nalgún dos hospitais da área sanitaria de Ferrol. Torres aludiu ao convenio asinado no seu día de reserva de usos universitarios no Novoa Santos, cuxo uso docente requeriría un gran investimento. Entre os temas abordados no encontro na Escola Universitaria Politécnica de Serantes incluíuse a posible unión entre este centro e a Escola Politénica Superior. O reitor explicou que a intención da UDC sigue sendo “crear un gran centro de enxeñaría con todas as titulacións que permita a sinerxia do profesorado e dos investigadores”. O reitor asegurou que “a unión é inevitable, estamos traballando en múltiples posibilidades para facela posible, e sería bo ir tomando hábitos de traballo conxunto entre ambos os dous centros”. Na Escola Politécnica Superior, pola súa banda, interesáronse, entre outros temas, pola fusión dos depatamentos que, segundo o reitor, non afecta en absoluto ás titulacións. Ante a pregunta dun dos presentes sobre a posible ubicación dun viveiro de empresas no campus, informouse que se está a facer un traballo de agrupacións estratéxicas de investigación no Campus de Ferrol co obxectivo de chegar a obter a denominación de “centro singular”. No decurso da visita á Facultade de Ciencias do Traballo xurdiron cuestións como a posible implantación dun mestrado profesionalizante que están a demandar os Colexios Profesionais de Graduados Sociais. Arredor nas novas titulacións anunciadas pola UDC xirou a meirande parte do encontro desenvolvido na Escola Universitaria de Deseño Industrial, que se verá directamente beneficiada da nova oferta coa implantación dun Mestrado en Deseño Industrial. A rolda de visitas do reitor pechouse en Humanidades e Documentación, onde o decano pediu publicamente un compromiso decidido coas Humanidades por parte da Xunta. Abalde foi igualmente crítico coa actuación do goberno galego que cada ano cuestiona a permanencia deste título e apuntou posibles vías de mellora relacionadas con novas metodoloxías docentes que xa se están a analizar por parte da facultade. “As TIC van entrar nas aulas e nesta facultade está previsto que haxa unha aula de gravación de clases, a primeira en toda a UDC, para que se poidan ofrecer títulos semipresenciais. Esta facultade ten preferencia en formación TIC”, dixo Abalde