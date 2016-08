Los campamentos rurales de verano cierran el curso con actividades lúdicas

Los campamentos de verano organizados por la concejalía de Benestar Social celebraron ayer la jornada de clausura en la zona rural con un festival en el que los niños llevaron a cabo actividades lúdicas y deportivas.

La edil responsable de dicho departamento, Beatriz Sestayo, asistió a los actos desarrollados durante una parte de la mañana en el local social de Covas. Allí, los niños se divirtieron y demostraron lo aprendido realizando bailes de capoeira, interpretando canciones en diferentes idiomas y participando en una obra de teatro que incidía en los aspectos de igualdad de género que se han intentado transmitir desde el campamento. En ella la protagonista fue “Tarzana”, una niña, que se tenía que enfrentar a los prejuicios de los animales que, a lo largo de la obra, se daban cuenta de que las dudas sobre que una mujer pudiese ser “reina de la selva” no estaban justificadas, enviando así un mensaje de igualdad.

En su intervención, Sestayo destacó la importancia de esta iniciativa, con la que “ademais de favorecer a conciliación laboral e familiar imprimíronse valores educativos e sociais”. Estos campamentos –que entre el área rural y urbana concentraron a cerca de 500 niños y niñas– supusieron, asimismo, “un importante esforzo do Concello de Ferrol, tanto orzamentario como de organización para poder dar pluralidade e celebralos en dous sitios distintos”, indicó.

Respecto al balance de este proyecto, añadió que “seguiremos persistindo nesta liña acollendo as suxerencias das familias, ás que se lles pasa unha folla de valoración porque queremos a transparencia e mellorar sempre a calidade e a atención ós nosos mozos e mozas”. Por ello, adelantó que ya se está trabajando en el programa de conciliación del año que viene.

Los campamentos de verano que finalizaron ayer contaron con la participación de 120 niños y niñas entre Esmelle y Covas. En el ámbito urbano se están desarrollando en Porta Nova –para edades entre los 7 y los 12 años– y en el Antiguo Hospicio –para los de 3 y 6–, con un total de 160 plazas.

Para garantizar el carácter gratuito de esta iniciativa la concejalía de Benestar Social destinó a ella 70.418,32 euros.