Las cabalgatas de Papá Noel se sucederán por la comarca

Papá Noel se enfrenta hoy a una intensa y larga jornada de trabajo en el que, como cada año, será uno de los días más mágicos sobre todo para los pequeños de la casa. El legendario personaje navideño se multiplicará por los municipios de la comarca para saludar a los niños y recibir sus peticiones.

En Ferrol, la cabalgata partirá esta tarde a las 17.30 horas desde el Camiño do Tiro, en Catabois. Desde allí continuará el recorrido por la Estrada de Catabois, Virxe da Cabeza, calle Cardosas y Estrada de Compostela, entrada en la Plaza de España, calle Real, Méndez Núñez, Dolores y plaza de Armas, donde Papá Noel recibirá en el Concello a todos los niños que lo deseen –sobre las 19.30 horas–. En la cabalgata participan treinta niños de la ciudad elegidos por sorteo público.

En Narón, la comitiva presidida por Papá Noel partirá a las 16.00 horas desde Xuvia por la Estrada de Castela, que estará cerrada al tráfico rodado entre esa hora y las cinco desde la estación de Feve del barrio al cruce de la Faísca, para concluir en la Praza de Galicia, donde Santa Claus recibirá a los niños. Acompañarán el desfile miembros del Moto Club Fojeteiros.

También en Ares Papá Noel recorrerá las principales calles del pueblo en un itinerario que partirá a las 16.30 horas de la Praza do Pedregal, de Redes, en la parroquia de Caamouco.

Desde allí comenzará un recorrido que lo llevará por Barracido (16.50 horas), Pedrós (17.15), Chanteiro (17.30) y Cervás (18.00) para a continuación desplazarse hasta Ares, donde lo estarán esperando las carrozas que lo acompañarán por la villa para finalizar delante del edificio de la Alianza Aresana, donde recibirá a los niños. También habrá esta tarde visita de Papá Noel en Pontedeume. Será a partir de las 19.00 horas en la Aldeíña de Nadal de la Praza do Convento. Por la mañana tendrá el protagonismo O Apalpador, que a partir de las doce recorrerá diferentes zonas del pueblo.

En Ortigueira, la Plaza de Isabel II será hoy desde las cinco de la tarde el escenario de celebración de una fiesta infantil que además de música, juegos y talleres incluirá la visita de Papá Noel.

En As Pontes estará entre las 18.00 y las 21.00 horas en el Parque Municipal mientras que en Cariño pasará por el Concello entre las 17.00 y 19.30 horas para recibir a los niños.

Más madrugador fue este personaje navideño en aquellos lugares de la comarca que ya ayer recibieron su visita.

Fue el caso de las parroquias ferrolanas de Valón, Mandiá o A Graña, que ayer celebraron sus respectivas fiestas con varias actividades.

Así sucedió también en la parroquia nedense de O Roxal, donde los vecinos de San Pelaio llevaron a cabo un intensa jornada con actuación de magia y regalos para los niños incluidos. n