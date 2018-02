El BNG recoge firmas contra la tasa de saneamiento en la feria mensual de Ferrol

El BNG de Ferrol aprovechó ayer la celebración de la feria mensual para recoger recursos contra la tasa de saneamiento e informar a los vecinos sobre el tributo que el gobierno local de Ferrol en Común acaba de reactivar.

El BNG considera que, con el cobro de esta tasa, el alcalde “ha decidido defender los intereses de las empresas privadas y del Partido Popular antes que los de los vecinos de la ciudad”.

Su portavoz en la corporación, Iván Rivas, señaló que, además de que se está pasando este recibido sin haber devuelto el primero, este se emitiendo en los mismos términos que a principios de 2015, durante el gobierno de José Manuel Rey Varela. “Se ha demostrado que el recibo no se adapta al coste real del servicio, principio básico que rige la imposición de cualquier otra tasa por parte de este ayuntamiento, que se nos está cobrando por depurar aguas de lluvia no contaminadas, que el cobro se hace a través de la empresa Emafesa sin que exista un contrato que lo permita y que no se ha resuelto el recurso de reposición del Bloque Nacionalista Gallego a todo este despropósito”, indicó Ivan Rivas.

Para el BNG todo esto lo único que demuestra es que el gobierno local de Ferrol en Común “se salta todos los procedimientos al no tener resueltas los alegatos presentados y proceder igualmente a reactivar la tasa”.