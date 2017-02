El BNG promueve una campaña de Ferrol a Ribadeo por la mejora del tren

Los alcaldes de San Sadurniño, Secundino García, y Moeche, Beatriz Bascoy, y concejales del BNG de los concellos por los que pasa el tren de ancho métrico, acompañados del diputado en el Parlamento gallego, Mini Rivas, explicaron ayer en la estación de ferrocarril la campaña que desde el BNG se ha puesto en marcha para tratar de recuperar la viabilidad de este medio de transporte, que une Ribadeo y Ferrol, pasando por la comarca de Ferrol y Ortegal.

La iniciativa, que fue presentada paralelamente en los concellos de la Mariña lucense, afectados por el mismo deterioro del servicio, implica la presentación de mociones en todos los ayuntamientos afectados así como de una proposición no de ley en el Parlamento. Además, se ha iniciado una campaña de recogida de firmas para instar a la Xunta a tomas medidas a este respecto.



falta de atención

El alcalde de San Sadurniño, Secundino García, explicó la importancia de tomar medidas “cunha liña de FEVE que nós consideramos fundamental para a vertebración do territorio, e que día a día vaise desmantelando para deixarnos sin servicio”.

En este sentido recordó que el año pasado el ministerio contemplaba una inversión de unos doce millones de euros, que fueron retirados del presupuesto porque no se llegaron a ejecutar. De este modo, se ha llegado, indicó, a una situación cotidiana como la de “trenes que se suprimen todos os días, rutas que se substitúen por taxis, servizos circulando sen revisores para argumentar a baixada de viaxeiros, etc”. El regidor considera que queda de manifiesto que no hay una apuesta de las administraciones por un medio de transporte “fundamental”. Tras años de abandono, apunta, ahora van a realizar un estudio sobre la situación y las necesidades “cando non será unha situación real, porque se fai cando xa baixou o número de usuarios polo mal estado do servizo”.

La regidora de Moeche también recordó que existía un compromiso de reunión desde el encuentro celebrado en Cariño sobre la vía de alta capacidad para hablar de comunicaciones y nunca se ha producido.

El portavoz nacionalista en Ferrol, Iván rivas, recordó que el ejecutivo local también debe actuar, ya que los debates se centran en cuestiones como el retranqueo de la estación de ferrocarril cuando el día a día demuestra que el servicio no funciona. Apuesta por un transporte público que evite que se estén dando situaciones como “que a Xunta está mantendo servizos precarios e que non cumpren os requisitos básicos como a limpeza das vías, que obriga a que os trenes teñan que parar ao encontrar obstáculos, que algunha persoa non puidera saír da estación porque estaba pechada ao chegar ou que aparecesen vagóns incendiados a discurrir polas vías”.



gobierno gallego

El diputado nacionalista Mini Rivas recordó que “a sociedade camiña hacia o transporte colectivo, tende a moverse de maneira racional como é compartir transporte.”

Por esta razón, la proposición no de ley que se llevará al Hórreo forma parte de un plan que busca “repensar a mobilidade” y que permitirá conocer “o que o goberno galego opina do tren, porque sempre estamos a falar da alta velocidade pero hai outra que sirve para comunicarnos neste país”.