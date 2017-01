El BNG de Narón urge a la Xunta a humanizar la carretera de Castilla

El BNG de Narón ha solicitado a la Xunta de Galicia la ejecución de obras de humanización del trecho de la carretera de Castilla que atraviesa el municipio y su posterior traspaso a manos municipales. El consejo local de la organización nacionalista registró una batería de enmiendas a los presupuestos de la Xunta que incluye esta actuación integral en el que es el principal eje vertebrador del ayuntamiento.

No fue esta la única enmienda presentada por la formación nacionalista para Narón y que recoge alguna de las propuestas del BNG en los últimos tiempos.

El documento incluye también partidas para la construcción de un nuevo centro de enseñanza primaria y secundaria en la zona urbana, así como un nuevo centro de salud. El convenio con la gerencia del Sergas se firmó el año pasado y el ayuntamiento tiene reservada una partida de 500.000 euros para dicha obra, además de haber puesto ya a disposición de la administración autonómica los terrenos para el nuevo edificio.

En este caso, la formación nacionalista reclama a la Xunta aportar una partida específica de dos millones de euros para la puesta en marcha del proyecto.

El saneamiento es otro de los puntos para los que el BNG reclama una partida económica para financiar actuaciones en el rural (un millón de euros) y en otras zonas limítrofes, en consonancia con la moción presentada en el pleno ordinario de enero.

respuesta del pp

El portavoz del partido popular en Narón, Marcos López Balado, manifestó ayer, respecto a estas enmiendas del BNG, que “la carretera de Castilla es la vía en Narón más humanizada. Precisamente porque no depende del gobierno local. Las calles que el gobierno de Narón ha construido sí que necesitan humanización y mejoras, aunque en la mayoría de los casos el mal ya está hecho y no tiene remedio”.

“Hablamos de calles estrechas, de un solo sentido, con problemas para aparcar, aceras deficientes que generan graves problemas de accesibilidad.... pero claro, siempre es más fácil echar la culpa a los demás”, explicó López Balado. El popular pidió “rigor y seriedad” al hablar de temas importantes para Narón como el del centro de salud o el saneamiento, y señaló que “fue el gobierno local el que incumplió los acuerdos con la Xunta”. El portavoz del PP recordó a los nacionalistas que “el saneamiento es una competencia municipal que claramente están incumpliendo”, y calificó de “vergonzoso culpar a otros de los fracasos propios”.

López Balado aludió a que “es más fácil hablar de los presupuestos de la Xunta que explicar por qué los de Narón no están aún encima de la mesa”. n