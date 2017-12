El BNG de Narón celebra su asamblea local presentando las nuevas bases del partido

El BNG de Narón celebró ayer su asamblea local en el centro social de A Solaina para presentar las nuevas bases democráticas en las que el partido lleva trabajando desde hace dos meses.

“Iniciar xa o camiño para acceder a un novo marco político-institucional que garanta o dereito a decidir de forma soberana sobre o noso e sente as bases para o progreso e benestar do pobo galego” fue la idea principal que defendieron los nacionalistas en el acto, al que asistió el diputado del BNG por la provincia de A Coruña, Xosé Luís Rivas “Mini”, y alcaldes y representantes de la comarca.

Aprovechando el feirón de Santa Icía, el BNG repartió folletos explicativos por el mismo informando de la asamblea y de su propuesta. “Nós o que queremos e que a Galiza que soñamos poida ser unha realidade, no a de hoxe na que emigran en dez anos 300.00 persoas, se non a que fixa poboación porque toda a xente pode vivir con dignidade e benestar nela”, afirmó el responsable local del partido en Narón, Ánxel Rial. l