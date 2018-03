El BNG entrega 500 recursos contra la tasa de saneamiento que ya se está aplicando

Cuando ya se están remitiendo los segundos recibos con el importe de la tasa de saneamiento sin que haya habido ninguna adecuación del importe al coste real, desde el BNG se presentaron ayer mismo en el registro municipal más de 500 recursos contra el recibo de la tasa de saneamiento que el gobierno está aplicando.

Estos recursos se unen a los presentados por los vecinos en el año 2015 contra el cobrado por el ejecutivo de Rey Varela, por un servicio que no existía y que a día de hoy, a principios de 2018, continúan sin estar resueltos y sin haber sido devuelto el importe del recibo.

Para el BNG, “a cobardía política do goberno de Ferrol en Común evidenciase ao negarse a devolver unha EDAR defectuosa ao seu propietario, Augas e Galicia e cando decide aplicar a ordenanza do PP sen ter resoltos o srecursos presentados”.

Los nacionalistas entienden que el gobierno local ampara a Emafesa y vulnera las garantías administrativas de los contribuyentes, situándolos en una clara indefensión. l