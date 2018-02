El BNG apuesta por un impuesto para gravar los locales vacíos del centro

Mientras el gobierno pide al propietario de Inditex que Zara no abandone su establecimiento en el centro de Ferrol y solicita una entrevista para tratar esta cuestión, el grupo municipal del BNG analiza esta situación desde otro punto de vista más genérico, el de la existencia de múltiples locales comerciales en estado de abandono, sin actividad y desocupados, entre ellos el que Inditex posee en plena calle Real, sin actividad desde que cerró sus puertas en él Zara Hombre.

Para el portavoz municipal Iván Rivas, buscar solo una solución a que Zara deje el centro “é non ter perspectiva do contexto e do problema xeral, que é o de edificios completamente abandonados sen actividade comercial e con prezos que non se corresponden coa realidade actual”.

En este sentido, recordó que el propio plan especial de Ferrol Vello recoge que más del 50% de los locales del barrio están vacíos y otro estudio de 2013 apunta a un 30% en el barrio de A Magdalena.

Ante esta situación, cada vez más dramática, la propuesta del BNG pasa por gravar precisamente estas circunstancias, con un incremento del IBI en espacios comerciales y hosteleros sin uso hasta el tope máximo –1,25%– que afectaría a un 10% de los locales de mayor valor catastral. Además, aquellos locales ocupados tendrían, a través de una aprobación plenaria, una bonificación de hasta el 95%.

También estarían exentos de la subida del IBI y con bonificación los bajos vacíos cuyos propietarios no hayan tenido capacidad para dotarlos de actividad, siempre que entren a formar parte de una bolsa municipal, en la que el Concello gestionaría la tramitación de estos locales para que tengan uso.

Estas medidas, que se elevarán a pleno a través de una moción, serían el principio de un proceso que el BNG considera que debería iniciarse, encaminado a desarrollar una tasa para que los locales vacíos, paralizados por voluntad propia, tengan un coste económico para sus propietarios.

La idea es, indicó Rivas, “evitar procesos especulativos por parte dos propietarios, que teñen locales baleiros e precios de aluguer irracionais”.



Peatonalización

Lejos de facilitar con medidas como las rebajas del IBI u otras ventajas a propietarios de locales comerciales –en relación a las posibles negociaciones del alcalde con el responsable de Inditex–, para el BNG el gobierno local debería intentar generar actividad de otro modo, con las medidas que los nacionalistas presentarán en el pleno y con actuaciones contundentes como la puesta en marcha del proceso de peatonalización “de golpe” o la limitación de construir nuevos centros comerciales en la ciudad.

En este sentido, explicó Rivas, el convenio con el Ministerio de Defensa para la cesión de propiedades es inasumible, ya que recoge la construcción de un centro comercial y un proceso “especulativo” con viviendas, cuando, recordó, “o 20% das existentes están baleiras”.

Los problemas de la ciudad, sentenció Ivan Rivas en relación a la falta de actuaciones de Jorge Suárez, “non se resolven con misivas, senón con iniciativas que hai que promover”.