BNG, Adega y Brión exigen al gobierno que proteja la zona de los accesos al puerto exterior

El grupo municipal nacionalista compareció ayer con la asociación Adega y la AVV de Brión para reclamar de forma conjunta al gobierno local que tome las medidas oportunas para que se proteja, con la construcción de los accesos ferroviarios al puerto exterior, la zona de Brión y Doniños, de gran riqueza arqueológica y natural.

Aunque el pasado mes de agosto se informó desde el área de Conservación del Patrimonio de la remisión a Fomento de un informe sobre esta riqueza y la necesidad de protección de la zona de mámoas, el BNG indicó que la respuesta fue que se trataba de una competencia de la Autoridad Portuaria y, desde entonces, no se ha vuelto a saber nada del tema.

El portavoz de la formación, Iván Rivas, explicó que en el proyecto del acceso ferroviario –opción que siempre fue rechazada por el BNG– recoge, además, un espacio de vertedero –V-2– para la acumulación del material que se retire para la construcción del túnel. Esto afectaría a una zona natural e implicaría la construcción de unos accesos, cuyo recorrido se desconoce. Tampoco está sometido a informe la parte del túnel en superficie, por lo que no se sabe la afección que tendrá la obra.

Rivas recordó que el PXOM recoge en su catálogo y también en el de yacimientos arqueológicos la existencia de mámoas, que deben estar sometidas a control de la Xunta y, de hecho, se requeriría una autorización del órgano competente, la Consellería de Cultura, para una actuación de esta envergadura, además de la elaboración de un proyecto de prospección, que no se elaboró cuando se evaluó el trazado sur.

También se recordó que las obras afectarían a las escorrentías y supondrá variar la rasante natural actual hasta los 13 metros de altura, lo que podría provocar inundaciones.

Por esto, piden al ejecutivo local que alegue a las expropiaciones y no permanezca pasivo, además de demandar a las administraciones como la Autoridad Portuaria que resuelvan estas cuestiones y se aclaren las implicaciones que la obra puede ocasionar en esta zona.

Por parte de Adega, Miguel Anxo García, se definió como “despropósito” que se produzca el depósito de residuos sobrantes del acceso en los montes de Cha y se pidió que desde la Xunta se cumpla la ley de patrimonio cultural en la que se recogen la existencia de estas mámoas, de modo que se prohíba el vertedero.

Desde la entidad vecinal de Brión, sus representantes José Oreona y Jaime López recordaron que en la zona hay, además, tres ambientes de turbera próximos a las mámoas y que se debe dejar la pasividad y tomar cartas en el asunto para proteger todo el patrimonio, que incluye también acuíferos.

Los vecinos están a dispuestos a impedir estas obras si no se toman las medidas correctoras pertinentes.