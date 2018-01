El BNG acusa a los populares de “chantaxear á cidade” buscando la colaboración del gobierno

El portavoz del grupo municipal del BNG, Iván Rivas, se refirió ayer a las declaraciones del secretario xeral del PPdeG, Miguel Tellado, en las que valoraba la labor llevada a cabo desde el ejecutivo popular de la Xunta en contraposición con la situación en la que se encuentra el Concello ferrolano.

Rivas manifestó que “non sei como o señor Tellado non lle cae a cara de vergoña por vir de visita a Ferrol a vender a propaganda dunha das maiores chantaxistas da cidade, a Xunta de Galiza”.

Para Rivas, la situación no es más que “unha chantaxe reconvertida en propaganda dunha Xunta que entregou aos ferroláns unha depuradora que non podía funcionar e que o goberno actual de Suárez aceptou en silencio e sen rechistar co obxecto de beneficiar a parte privada da empresa Emafesa”. Rivas habló también del “chantaxe” del CHUF, que consiste, a su juicio, en que la Xunta no pague el IBI por sus instalaciones, o del transporte público, que supone un abandono de la zona rural y con el que colabora el gobierno “entregandoo ás mesmas empresas que antes renunciaron aos contratos”.

El BNG cree que si el Concello está paralizado es por culpa “dun PP destrutivo e que votou en contra duns orzamentos que eran os mesmos cos seus, para crispar intereses partidistas”. l