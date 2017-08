Barallobre celebra este sábado la cuarta edición de la Festa Mariñeira

El Concello de Fene y varias entidades del municipio ofrecerán este sábado día 2 la cuarta edición de la Festa Mariñeira que se llevará a cabo en el entorno del puerto de Barallobre durante toda la jornada. En el evento se servirán 21 platos distintos, todos elaborados por las asociaciones colaboradoras, con pescado y mariscos de las rías gallegas, además de ofrecer actividades complementarias como el III Trofeo de Chave Concello de Fene, juegos infantiles y música en directo.

El objetivo de la celebración es “poñer en valor os produtos e o traballo da xente que vive do mar”, tal y como indican desde la organización. En este sentido, y como principal novedad, el Concello organizó un simulacro de salvamento marítimo que podrá seguirse a partir de las 12.15 horas desde el muelle y que promete ser “espectacular”, ya que se pondrá en práctica el rescate de seis víctimas con la intervención del helicóptero Helimer y de varias lanchas, además de otros equipos sanitarios y de emergencias en tierra.

Gastronomía

Todo aquel que quiera acercarse a degustar alguno de los 21 platos que se ofertan en la celebración puede hacerlo desde las once de la mañana –hora en la que comienzan a venderse los tickets con los que adquirir la comida– y elegir platos que varían desde los 1,5 euros hasta los 5 o 10, incluyendo pan y sobremesa. El servicio de cenas cerrará a las once de la noche.

La Liga de Amigos de Barallobre propone habas con almejas, sardinas lañadas, mejillones tigre y empanada de zamburiñas. O Pote de Maniños, la Cultural SD de esta misma parroquia e Aetna ofrecerán arroz con chocos, parrochas ahogadas, almejas a la marinera, empanada de xoubas, mejillones al vapor y mejillones tigre. Por otra parte, San Xurxo de Magalofes, el Radio Club Alfa Charlie y el Club BTT Fene tienen previsto cocinar almejas “a la salsa de Magalofes”, además de pasar por la plancha pulpo y navajas.

La Asociación Vecinal de Limodre preparará cuatro platos: fideguá de almejas, salpicón, tortilla de berberechos y espetos crocantes de langostino. Por último, la AVV de Sillobre ofrecerá berberechos y paella de marisco y la entidad sociocultural Agarimo contará con empanada de mejillones y croquetas de marisco.