La Banda Ferrolá de Música comenzará el próximo día 28 su temporada de invierno

La Banda Ferrolá de Música comenzará el próximo día 28 su tercera temporada de invierno en el Auditorio de Caranza. Un domingo de cada mes, a las doce del mediodía, “teremos un excelente concerto cun autor ou tema como protagonista”, explicó el concejal de Cultura, Suso Basterrea. “Trátase primeiro de por en valor a banda que, sen dúbida, está entre as mellores do país na súa disciplina. E tamén para congratularse por dispoñer nesta cidade de tan extraordinario recurso cultural”, añadió.

El 25 de febrero, 18 de marzo, 29 de abril, 20 mayo y 17 de junio son el resto de fechas elegidas para llevar a cabo el ciclo. “O ciclo de inverno para nos é importante por tocar nun medio onde podemos levar a cabo o noso traballo nunhas condicións moi boas; non é igual facer un concerto aí que na rúa. É un compromiso tamén maior para nós pero é un reto e nos gusta, nos parece moi interesante”, destacó el director del conjunto, Narciso Pillo, que destacó la implicación del público; “está sempre entre 300 e 400 personas, o cal nos di que se isto se fixese no Jofre estaría sempre cheo e sería realmente estupendo”.

El hilo conductor durante este primer semestre del año será conciertos monográficos dedicados a un autor. “Pensamos en facer concertos, non quero dicir didácticos porque non queremos formar a ninguén, pero sí contribuir a que o público disfrute e recolla información, por iso á hora de pensar en concertos sobre compositores se explicará a obra e a vida”, indicó Pillo.



Asimismo, indicó que son muchas las peticiones de gente que le pide a la banda que estrene su obra, algo que les congratula pero que se convierte en imposible. “O feito de que o soliciten nos da moral”, confesó.

Las excelentes calidades que presenta el auditorio ferrolano son características de destacaron tanto Basterrechea y Pillo. “Somos un pouco egoístas no e no auditorio nos gusta tocar ben. Alí se poden apreciar matices e ofrecer calidade. Senon sería como unha exposición de pintura sen a luz axeitada”, indicó el director de la banda. “A diferencia de outros eventos, o que vai triunfar é o placer dos músicos porque non sempre tocan en boas condicións”, explicó Basterrechea, al mismo tiempo que destacó la importancia de poner en marcha esta iniciativa hace tres años: “síntome especialmente orgulloso porque a Banda Ferrolá nunca tocara no Auditorio ata ese momento, so ensaiaba, e parecíame unha ecuación simple de resolver”.

El edil de Cultura animó a todas las familias a acudir a los conciertos, que serán totalmente gratuitos, para conocer el “extraordinario nivel do que estamos a falar. O que vai repite e son moitos os que a coñecen pero outros tantos os que non; isto servirá tamén para que a xente se acostume á música popular das bandas”.

Basterrechea destacó además el “enorme esforzo” que realizan los componentes de la agrupación musical en cada actuación, un esfuerzo que se ve compensado con la gran demanda que reciben.