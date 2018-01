A Banda da Loba | “Unha das nosas premisas como grupo é non ter barreiras á hora de compoñer”

Bailando as rúas. Desta guisa sae á luz A Banda da Loba, “música con M de muller” para, como elas mesmas din, “poboar os camiños das cidades, as avenidas das aldeas, as encrucilladas nas que se agocha Pepa A Loba”, misteriosa figura galega, bandoleira de finais do século XIX, que representa esa imaxe de muller forte, reivindicativa e poderosa.

Porque o proxecto de Andrea Porto (baixo), Estela Rodríguez (violín), Inés Mirás (guitarra), Marcela Porto (batería e percusións) e a ferrolá Xiana Lastra (voz) tamén ten un punto de reivindicación do feminismo.

E é que, como en todos os demais eidos da vida, tamén no musical “hai territorios que as mulleres aínda non conquistaron e que non teñen un lugar ao mesmo nivel cos homes, sobre todo en diversos estilos musicais e facetas. Por exemplo, como cantantes si somos moitas, pero logo como baterías ou baxistas, a nivel instrumental en xeral, somos moitas menos. É máis difícil ver unha banda na que as que tocan os instrumentos son mulleres”.

Así o cre Xiana Lastra, que hoxe –21.00 horas– estará xunto ás súas compañeiras na capela do centro cultural Torrente Ballester para presentar o primeiro disco, “Bailando as rúas”, dunha formación de recente creación.

A comezos do pasado decembro deron a coñecer por primeira vez o seu traballo no marco do Culturgal e desde entón xa non pararon. “O certo é que estamos bastante alucinadas por como está a funcionar o noso proxecto, xa que levamos tocando xuntas desde o mes de novembro. Antes so fixeramos algunha pequena actuación. Nas salas estamos tendo moita xente, está funcionando moi ben”, comenta a voz do grupo.



Expectativas

Este arranque superou, engade, todas as expectativas que tiña a banda. De feito, dos mil discos editados, xa quedan poucos á venda, polo que “teremos que facer máis”.

Da Banda da Loba salientan, entre outras cousas, a creación dun repertorio musical propio, baseado tanto en letras da súa autoría como na musicalización de poemas de autores célebres como Celso Emilio Ferreiro e escritoras contemporáneas como Rosalía Fernández Rial ou Celia Parra.

O traballo, conta Xiana, intenta conxugar a poesía e a música para “darlle un valor aínda maior ao que teñen por separado; así cobran unha forza moito maior”.

As profundas e metafóricas letras dos temas da banda acompáñanse de músicas pegadizas que facilitan a escoita do público.

Outra das premisas do grupo é “non ter barreiras á hora de compoñer”, o que confire ao disco un estilo ecléctico e heteroxéneo que bebe do rock, do pop, do folk... “Non nos poñemos barreiras nese sentido, e lonxe de non funcionar, pensamos que, precisamente, é o que mellor está funcionando”.

“O público pode escoitar moitos temas moi diferentes entre si, con estilos diferentes, entón non aburre, xa que é complicado que entre todos non haxa algún que te guste. E ao mesmo tempo todo entra dentro da mesma sonoridade que é a da Banda da Loba, que pensamos que é concreta e inconfundible”, di a cantante.



Colaboracións

Neste primeiro traballo discográfico, que contou coa produción musical de Adrián Saavedra, colaboran Tanxugueiras e Guadi Galego. “Son persoas coas que nos sentimos identificadas”, salienta.

As entradas para o concerto desta noite na capela do Torrente Ballester –onte quedaban xa moi poucas– custan cinco euros.