Los baches empiezan a desaparecer después de ocho meses sin empresa encargada de sus reparaciones

Las primeras actuaciones de la empresa Mixturas en el centro de la ciudad ya comienzan a ser visibles desde que comenzó a trabajar el pasado mes de noviembre tras la adjudicación del contrato de mantenimiento de viales por un año.

Trabajos en el entorno del Palacio Municipal, calle María o Sol ya son percibidos por quienes hacen uso diario de estas zonas, sin embargo las quejas continúan en otras calles como la de la Iglesia, por la que la firma adjudicataria todavía no ha pasado.

El servicio de mantenimiento no funcionaba con contrato desde el pasado mes de febrero cuando concluyó el vigente hasta ese momento. Desde entonces, el Concello hacía uso de las cuadrillas municipales que, dada su escasa dotación, no daban abasto en la reparación de los desperfectos de toda la ciudad.

Aunque el inicio del procedimiento de contratación comenzó ya en el mes de marzo, la adjudicación no se produjo hasta hace dos meses.

Concurrieron al concurso hasta once empresas por un importe de licitación de 1,4 millones de euros y fue Mixturas la que ofreció la oferta más ventajosa en distintos aspectos, resultando adjudicataria por una cuantía de 900.000 euros –que podría incurrir en baja temeraria, pero que fue justificada finalmente por la empresa–.

La firma Mixturas dispondrá de 13 personas con dedicación exclusiva a jornada completa de trabajo para el servicio en la ciudad y otras 23 con dedicación parcial.

La empresa Mixturas no es nueva en la reparación de baches de la ciudad naval, pues era ya la que se encargaba del servicio con el contrato formalizado en el pasado mandato popular.

Aunque la idea del ejecutivo local actual era remunicipalizar este servicio, de modo que fuesen trabajadores municipales los que se hiciesen cargo del mantenimiento de viales y reparaciones del firme, finalmente prorrogaron el servicio anterior y sacaron nuevamente a concurso esta actuación. Será hasta finales de año cuando esté vigente el actual contrato de mantenimiento, ya que solo se ha sacado a concurso por un año.