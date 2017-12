Augas de Galicia propone un convenio para la financiación del saneamiento

Los alcaldes de Ferrol y Narón, Jorge Suárez y Marián Ferreiro, mantuvieron ayer a las cuatro de la tarde una reunión con el director de Augas de Galicia, Roberto Rodríguez, en el edificio administrativo de la Xunta en A Coruña, tras la petición formulada el pasado día 5 por parte de los dos regidores de un encuentro urgente para tratar de encontrar una solución al conflicto del saneamiento.

El ente dependiente de la Xunta presentó a los dos concellos un borrador de convenio en el que se establecen y regulan las condiciones según las cuales ambos municipios asumirán, “a partes iguais”, los costes de mantenimiento de este sistema. Asimismo, Augas de Galicia planteó la posibilidad de recoger en un acuerdo a tres bandas parte de los requerimientos formulados por las administraciones locales y ahora esa propuesta de convenio se estudiará en ambos consistorios.

“O acordo alcanzado respecto do financiamento dos custos de explotación do sistema de saneamento e no que Augas de Galicia asumiu un papel de mediación, terá só caracter temporal, xa que o convenio estará vixente ata que a Mancomunidade de Concellos da comarca de Ferrolterra asuma directamente a explotación e mantemento do saneamento da marxe norte da ría, un compromiso adquirido no seu día polo ente supramunicipal”, destacaron fuentes del organismo autonómico.

Tanto Suárez como Ferreiro lamentaron el hecho de que esta propuesta de Augas de Galicia “chegue cun importante retraso fronte ás previsións anunciadas na última xuntanza mantida entre as tres administracións”. Con todo, se comprometieron a someter la documentación a los pertinentes informes de los servicios jurídicos municipales en la mayor brevedad posible e insistieron en que “a vontade de colaboración do 70% e o 30% –Ferrol e Narón, respectivamente– continúa vixente”.

Los alcaldes urgen a “unha solución firme” para garantizar la viabilidad del saneamiento hasta que el servicio pase a ser mancomunado. A este respecto, la propuesta de convenio contempla el fin de la vigencia entre Ferrol y Augas el 1 de agosto de 2018 y que, a partir de ese momento, se exija la participación de un documento a tres bandas.

“Augas de Galicia non pode eludir as súas responsabilidades nesta materia", aseguraron Jorge Suárez y Marián Ferreiro, que quedaron emplazados a concretar una nueva reunión con el organismo de la Xunta tras el estudio de la propuesta. l