O Aturuxo de Melpómene arranca o curso co ciclo de teatro amador e dúas novas obras

A Asociación Teatral “O Aturuxo de Melpómene” arranca con forza o novo curso. O grupo deu onte o pistoletazo de saída ao ciclo de teatro amador organizado en colaboración co Padroado de Cultura de Narón e co patrocinio de Fegatea e Agadic. “A apócema”, da compañía Nova Escena Teatro, abriu no Auditorio municipal unha programación formada por cinco funcións e que se extenderá ata o vindeiro mes de outubro.

Entre elas inclúense as dúas novas montaxes do grupo naronés, que serán estreadas no mes de outubro no marco do devandito ciclo.

A primeira delas poñerase en escena o domingo día 9. Trátase de “Misterios”, escrita e dirixida por Paula Carballeira e destinada ao público infantil a partir de seis anos. A obra iniciará a partir de aí a súa viaxe por diferentes localidades, estando pechadas xa ata o momento citas en Ames (29 de outubro) e a Pobra do Caramiñal (27 de novembro).

O domingo 16 de outubro será a quenda para a estrea de “Terapia de Bar”, unha comedia de creación colectiva, “de terror, vicios e manías”, dirixida polo dramaturgo José Prieto. A peza poderase ver tamén o 29 de outubro en Santa Icía.

O ciclo de teatro amador impulsado por Aturuxo de Melpómene complétase con outras dúas montaxes: “Media de callos”, de Tiruleque Teatro (2 de outubro) e “A casa do senador”, da compañía dramática Porta Aberta (12 de outubro).

Todas as funcións terán lugar no Auditorio Municipal, nas datas sinaladas, ás 20.00 horas, e as entradas son totalmente de balde. En cada unha delas procederase ademais ao sorteo de dúas entradas para un espectáculo no Pazo da Cultura.