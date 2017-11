Aspanaes y el Juan Cardona promueven el futuro laboral de las personas con autismo

El Hospital Juan Cardona y la entidad social Aspanaes firmaron ayer un convenio de colaboración con el objetivo de promover el futuro laboral de las personas con Trastorno del Espectro del Autismo de Ferrol. El presidente-hermano mayor de la Fundación Santo Hospital de Caridad –titular del complejo–. Alberto Lens, y la directora gerente de la asociación, María Teresa Tiemblo, rubricaron ayer el acuerdo destacando su importancia a la hora de apostar por la integración.

“Se trata de un programa pionero de ámbito provincial que aporta oportunidades muy grandes a los adultos con autismo”, destacó Tiemblo.

Javier es uno de los que ya se beneficia de esta firma. Desde el pasado día 2 se encuentra realizando prácticas en el servicio de lavandería del Juan Cardona y tanto él como su madre se muestran muy agradecidos por la oportunidad. “Estoy muy contento con el trabajo y con los compañeros”, aseguró ayer el ferrolano que realiza una jornada laboral de 5 días semanales, de 8.30 a 11.30 horas, y que contempla el carácter indefinido.

Fernando García es el preparador laboral que coordina la actuación de Javier y destaca que la implicación de este fue total desde el primer día. “Tiene mucho entusiasmo. Ha encajado muy bien, tiene mucha voluntad y ganas de aprender y le pone mucho empeño. El mundo de la lavandería es más complejo de lo que puede parecer porque no se trata solo de lavar la ropa y colocarla. No hay ni un minuto de descanso porque siempre se están requiriendo carros y hay que ordenar las prendas con cierta destreza”, señaló García. En estos momentos, Javi se encarga de emparejar los uniformes de todos los trabajadores, algo “muy minucioso y que requiere de mucha atención”, destacó el preparador laboral.

Valor social a la comarca

Los últimos estudios realizados sobre empleabilidad indican que entre el 76% y el 90% de las personas adultas con autismo no tiene empleo al llegar a la vida adulta, enfrentándose así a una tasa de desempleo generalizada y a poco o ningún apoyo para su inclusión en el mercado laboral.

Por esto, esta alianza pionera en el ámbito sanitario y social, pretende ofrecer oportunidades laborales con visión de futuro que permitirán que personas con autismo de la zona de Ferrol desarrollen prácticas en el centro hospitalario, algo que “aporta valor social a la comarca”, tal y como comentan desde la Fundación Santo Hospital de Caridad.

Aspanaes, que cuenta con un centro en Catabois, lleva 37 años ofreciendo atención especializada en la provincia y actualmente cuenta con 588 usuarios. l