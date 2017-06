Archivada la denuncia contra los cuatro responsables del pósito de Barallobre

La magistrada del juzgado número 1 de instrucción de Ferrol decretó el sobreseimiento de la causa contra los cuatro responsables de la cofradía de pescadores de Barallobre detenidos el 20 de abril de 2016 acusados de delitos contra la salud pública, el fisco y por falsedad documental.

El patrón mayor, Carlos Rey, el secretario del pósito, David Pita, el biólogo Joám Luis Ferreiro y el encargado de las subastas, Pablo Barcia reiteraron ayer que el archivo del proceso judicial viene a evidenciar lo que estos afectados habían manifestado tras su detención, “que se trataba de una acusación fraudulenta, con el único ánimo de dañar la imagen de la cofradía y tapar otras cosas que realmente sí estaban pasado y siguen pasando”.

Las actuaciones llevadas a cabo por el Servicio Marítimo de la Guardia Civil vinieron propiciadas por una denuncia de la patrona mayor de la Cofradía de Ferrol, Isabel Maroño, lo cual ha generado un enfrentamiento abierto entre las directivas. Los responsables del pósito fenés avanzaron ayer que ya preparan las medidas judiciales oportunas contra la denunciante, pues entienden que “alguien que lleva a una cofradía y a tantas familias a esta situación no puede salir indemne”.

“Levamos máis dun ano en vilo. O dano que nos causaron a nós, as nosas familias e o prexuízo económico para o pósito foi tremendo”, explicó ayer el biólogo Joám Luis Ferreiro, quien incidió que “a persoa que provocou esta situación terá que asumir as consecuencias”.

Exceso de capturas

Por su parte, Isabel Maroño salió ayer al paso de esta situación explicando que la denuncia que se realizó en un primer momento contra la cofradía de Barallobre fue “por competencia desleal”. “Desde 2015 llevábamos recibiendo quejas de nuestros mariscadores –los de Ferrol– porque veían que los de Fene recogían más marisco del que marcaban los topes”, explica. La patrona mayor del pósito de Curuxeiras asegura que advirtió de la situación a los responsables de Fene, los cuales “siempre negaron los hechos”.

“La situación nos parecía muy injusta y por eso decidí presentar la denuncia, no a título personal, sino en nombre de la cofradía de la que soy responsable, porque las quejas cada vez eran mayores”.

Cuenta Maroño que lo que ocurrió a raíz de esta denuncia no era lo que ellos buscaban. “Perseguíamos una acción administrativa, pero no toda esa investigación ni las acusaciones que vinieron después. De hecho, la denuncia se retiró bastante tiempo antes de que se procediese al registro y a las detenciones cuando empezamos a ver que las presiones que recibían iban por otros derroteros”.

La patrona mayor celebra que se haya archivado la causa ya que considera “desproporcionadas las acusaciones que les habían imputado a los detenidos” y alega que, incluso, ella estuvo presente a la salida de los juzgados cuando los cuatro responsables del pósito de Fene salieron de los calabozos para darles su apoyo.

Investigación

El sobreseimiento de la causa viene interesado por la propia Fiscalía de Ferrol al no haber constatado que se “haya puesto en riesgo la salud pública”, pues no se detectó en las analíticas realizadas la presencia de patógenos dañinos para los consumidores. Asimismo, considera el ministerio público que el sistema de registro y gestión de la mercancía en la cofradía “podría haber dado lugar a que bivalvos de la zona B y de la zona C se hubiesen mezclado en algún momento”, pero “no de forma intencionada”.

Con todo, la Fiscalía alude en su informe a posibles irregularidades contables y de gestión en la recepción de los bivalvos, “que deberán ser sancionadas de forma administrativa”. En concreto, se explica que tras analizar la documentación requisada en el registro “no coincidía la cantidad de molusco de zona C recepcionada diariamente con los moluscos que se enviaban cada jornada a la batea para su reinstalación”, señala el informe de la fiscal. También se hace referencia a un acta de infracción de diciembre de 2015 tras haber localizado en la piscina de la cofradía una mayor cantidad de almeja que la que constaba en el listado de existencias para ese día.

Sin embargo, la acusación pública reconoce que a pesar de haber constatado estos excesos de capturas “no es posible realizar una cuantificación del valor de lo comercializado eludiendo el pago de impuestos”, bien porque el género no estaba debidamente clasificado o porque corresponde a ejercicios prescritos.

Por ello, al margen de las posibles sanciones administrativas que pueda recibir el pósito, “no se derivan indicios suficientes que permitan imputarles” ninguno de los delitos penales por los que fueron acusados inicialmente. l