La apertura de la sede ecoeficiente de Pull&Bear en Narón reunirá a un millar de famosos

La inauguración oficial, el próximo jueves, de la nueva sede ecoeficiente de Pull&Bear –una de las marcas más conocidas del Grupo Inditex– va camino de no dejar indiferente a nadie.

El acto, que tendrá lugar el próximo jueves y cuyo epicentro lo constituye a nivel promocional la presencia de Brooklyn Beckham, no tendrá parangón en lo conocido hasta el momento en toda la comarca, ya que contará con la presencia de un millar de conocidas caras de la industria de la moda, la cultura y el arte de todo el mundo, entre los que se encuentran Chino Darín, Úrsula Corberó, Maxi Iglesias, Ana Rujas y Jay Álvarez en el marco de un espectáculo musical en el que se darán la mano la banda Is Tropical, la cantante francesa Yelle, la formación española Dorian y los Dj Set de Digitalims y Natalia Ferviú.

Bajo el lema “Jump Barriers and be in the right place”, el hijo de David y Victoria Beckham será el encargo de dar la bienvenida a las remodeladas instalaciones del polígono industrial Río do Pozo, en Narón, y protagonizar el “photocall” organizado con tal motivo y al que se subirán los centenares de invitados para plasmar su compromiso con una iniciativa empresarial llamada a que cada persona –como reza el lema del joven inglés– salte sus propias barreras y ocupa su lugar ideal en el mundo.



jóvenes valores

Brooklyn Beckham representa para la compañía de Amancio Ortega los valores que ahora plasma la firma más joven de Inditex en el complejo industrial naronés al concebir unas instalaciones que se integran en el entorno natural y reducen su impacto en el medio ambiente, además de lograr un espacio laboral cómodo y atractivo para la plantilla y que se convierte de esta manera en la sede central de la emblemática marca bajo el nombre de #PULLANDBEARHOUSE.

En Beckham se reúnen los conceptos y valores que la compañía quiere transmitir: juventud, creatividad, compromiso social y medioambiental y un espíritu internacional.



Música y fiesta

El festival musical que se desarrollará en la parcela ajardinada de la nueva sede de Pull&Bear constituirá el epílogo al paso de los famosos por los municipios de Ferrol y Narón, ya que el joven talento visitará también la tienda de la marca abierta la pasada semana en la calle Real de la ciudad naval y que es atendida por personas con discapacidades físicas o psíquicas bajo la gestión de Cogami en una clara apuesta de la multinacional española por la plena integración laboral. n