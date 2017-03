Antonio Polo aumenta su botín con el oro en Sevilla

Náutico Firrete de Pontedeume y Grupo Xuvenil de As Pontes regresaron de tierras andaluzas con tres medallas como botín de su participación en el Campeonato de España de invierno para las categorías veterano, sénior, sub 23 y junior. Unas preseas a las que hay que añadir las dos logradas por el también local Brais Casás, del Kayak Tudense.

Las aguas del Guadalquivir, en las inmediaciones de La Cartuja, acogieron esta competición en la que los representantes locales cuajaron una gran actuación, destacando las dos medallas sumadas en la cita de veteranos. En esta, celebrada en la jornada del sábado, el pontés Antonio Polo se proclamó campeón nacional en el grupo de 40-44 años de K-1, imponiéndose al sprint a Francisco Javier Morillas –Cuenca–, mejorando de este modo la plata lograda en la pasada campaña. En esta misma regata, su compañero Ernesto Gancedo terminó decimonoveno entre casi medio centenar de participantes.

La eumesa Sandra Villar se subió asimismo al podio sevillano en esta misma franja de edad y modalidad, siendo segunda en su regata con comodidad. En la cita de kayak de 35-39 años, Santiago Cruz –Firrete– terminó en la séptima posición. El domingo el programa deportivo continuó con el resto de categorías en liza y asimismo con más medallas locales. Así, en la competición individual de canoa, Brais Casás se hizo con la tercera posición en la general, logrando la plata en la clasificación sub 23. Unas medallas a las que hay que sumar la de oro lograda por su club, el Kayak Tudense, en la tabla por entidades. El medallero local aumentó gracias a la actuación de la canterana del Firrete Ana González, que consiguió la tercera posición en la categoría sub 17 de K-1, siendo vigésima en la tabla conjunta junior. Rozando el podio se quedó su compañero Mario Rey en C-1. El del Firrete fue cuarto sub 17, ocupando el decimosexto lugar en la clasificación conjunta. En K-1, Manuel Villar terminó sexto en esta misma franja de edad y duodécimo en la clasificación junior

En sénior K-1, Andrea Piñeiro y Sofía Rodríguez fueron vigésimo tercera y vigésimo quinta sub 23 y su compañero Jorge Rey terminó en la plaza 44 absoluta.