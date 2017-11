Antonio Manuel Fraga, Flor Maceiras e Marcos Pérez, premios da Crítica de Galicia

Moi ben representada quedou a comarca de Ferrolterra na cuadraxésima edición dos Premios da Crítica de Galicia. O escritor eumés Antonio Manuel Fraga –na categoría de Creación Literaria–, a directora da Escola de Teatro de Narón, Flor Maceiras –en Artes Escénicas–, e o xornalista nedés Marcos Pérez Pena –Premio de Investigación– foron os galardonados en tres das oito categorías nas que se estrutura un certame instituído hai xa corenta anos coa finalidade de facer público o recoñecemento do labor de persoas ou colectivos no eido da cultura galego.

O Hotel Os Escudos de Vigo acolleu o sábado, no decurso dun xantar, o acto no que se deu a coñecer o ditame da presente edición.



“H.P. Lovecraft”

Así, o xurado da modalidade de Creación Literaria, formado por María do Cebreiro (gañadora da edición de 2016); Diana Pastoriza (asesora CAFI Santiago); Armando Requeixo (crítico); Mario Regueira (crítico); Manuel Forcadela (profesor da UDC); Marcos Calveiro (escritor); e Eulalia Agrelo (que actuou como secretaria), acordou outorgar por maioría o premio á obra do eumés Antonio Manuel Fraga “Querido H.P. Lovecraft”, editada por Alcaián Urco.

A xuízo do xurado, a obra constitúe “un enxeñoso acercamento ao estraño, mesturando brillantemente o sobrenatural co fantástico, onde sobrancea a hábil creación de ambientes perturbadores que nos acadan afectando do mesmo xeito que ao ficticio Lovecraft”.

Seguendo salientou o xurado, a obra fai ademais unha descrición dos personaxes “cun par de expertas pinceladas breves que lle outorgan unha personalidade claramente única e fascinante”.

Fraga ten xa no seu haber outros galardóns como o Merlín, coa obra “O castañeiro de abril” ou o Antón Risco de Literatura Fantástica, neste caso coa obra que vén de gañar o Premio da Crítica de Galicia.

Pola súa banda, o xornalista nedés Marcos Pérez Pena mereceu o Premio de Investigación polo su traballo “A prensa en Galicia na Transición” (Xerais). Neste caso, o xurado destacou que “valoraba moi positivamente a cantidade, calidade e diversidade das propostas presentadas que reflicten o auxe da investigación científica e do pensamento en Galicia”. Profesores, catedráticos e investigadoers como Blanc Roig, Vanesa Valdeiglesias, Carme Adán, Uxío Labarta, Xurxo Mariño, Xavier Senín e María Xosé Porteiro (esta última como secretaria) compuxeron o xurado encargado de ditaminar o fallo na devandita categoría.



Artes Escénicas

Na modalidade de Artes Escénicas, o xurado acordou outorgar o premio, por unanimidade, a Flor Maceiras, directora da Escola de Teatro de Narón, pola súa traxectoria como actriz e directora e, moi especialmente, “como mestra comprometida cunha formación teatral íntegra concibida desde a base e desde as marxes, que ten o seu obxectivo primoridal na igualdade de xénero concibida desde o presuposto da calidade artística”, apuntaron.

María Barcala, Eduardo Rodríguez, Fran Alonso, Mercedes González, Juan Carlos Zahera, Mariana Carballal e Ernesto Sánchez integraron o xurado.

Flor Maceiras recibiu este mesmo ano a distinción de Meuller do Ano 2017 do Concello de Narón.