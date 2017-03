Las antiguas baterías militares de Cabo Prior albergan restos de extraños rituales

“Son hechos esporádicos”. Así califican los vecinos de Covas los extraños “rituales” celebrados en las antiguas baterías militares de Cabo Prior. Piedras con cruces talladas y pintadas en rojo, mechones de pelo –supuestamente de caballo–, una talla de madera con cuerpo de mujer y con una especie de miembro reproductor masculino y la palabra “sexo” grabada en el cuello, argollas de metal de las que cuelgan unas largas cuerdas hasta el suelo, ramas secas, altares realizados con piedras y ladrillos y unas cuantas pintadas, conforman singular escenario.



“La verdad es que, aunque no creas en esas cosas, da respeto y es desagradable. Yo fui hace un par de meses por allí paseando y vi aquello, pero no le di más importancia porque es algo que viene de lejos y no suele trascender”, describe un vecino de la parroquia.



La idea de que fuese una pandilla de gente joven es alguna de las hipótesis que se barajan, aunque la ardua preparación de la escena hace pensar a los que por allí pasaron que “no es cosa de un pirado; esto estaba muy organizado porque hay símbolos en tres habitaciones. Es muy raro, tiene que ser gente de fuera”.



Su situación alejada de viviendas y el abandono y el mal estado de la construcción y la zona propician que sea un sitio idóneo para actuar sin ser visto. “De esto se habló, habla y hablará siempre. Por lo que sabemos, el Concello no tiene competencias allí pero debería existir algún tipo de vigilancia porque ya robaron uralitas, deshicieron naves...”, comentan.



Con todo, indican que estos hechos no son habituales -aunque sí existen antecedentes– y no tienen constancia de que en la parroquia ferrolana se produzcan sesiones de espiritismo como los que aparecían en cementerios o cruces de caminos.

La Policía Local no constató ninguna denuncia por el momento y los vecinos de Covas aseguran que no existe ningún tipo de alarma social a este respecto.