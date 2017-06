Andrés Suárez | “Estoy en mi mejor momento tanto personal como profesional”

Andrés Suárez lanzó el pasado 26 de mayo su nuevo disco “Desde una ventana”, el séptimo en su intensa y productiva trayectoria y el segundo para Sony Music. Es el más vitalista y alegre de su carrera. “Ya no le hago canciones a mi ex, no sé como lo llevará (bromea)... pero me apetece hacer canciones de más amor. El disco envuelve el momento que vives y yo estoy en el mejor momento tanto personal como profesional”, comenta.



Alejado ya de una etapa un tanto depresiva provocada por una ruptura que le marcó, ha escrito un punto y aparte en su camino para mostrarse más optimista en sus letras y melodías.



En su nuevo disco hay espacio para el humor, la jocosidad, los siempre presentes guiños al norte, a su tierra, esa de la que partió hace ya más de una década con el fin de encontrar su hueco en la música. Ahora vive de ella.



Tras siete discos a sus espaldas, si echa la vista atrás, a los comienzos, le viene a la mente la imagen de sus padres cuando él, guitarra en mano, les dijo que se iba definitivamente de casa en busca de su sueño. “Ellos, en lugar de decirme ‘hijo córtate el pelo y búscate un trabajo’, me dijeron ‘a por ello, que tú puedes’, y eso me marcó, siempre creyeron en mí”, comenta. Su primer destino fue Santiago de Compostela, donde al día siguiente de llegar comenzó a tocar.



El periplo continuó en Madrid, donde fraguó el salto del Metro a los grandes escenarios. Personalmente “sigo siendo el mismo, un tío pasional, que ama su trabajo, que solo quiero volver a casa, a Galicia, que tengo un estado de morriña permanente, y que mi sueño es tener una casa en Pantín –donde vivió desde pequeños– con vistas a la playa donde pueda tener un estudio de grabación, como proyecto de futuro”, comenta. Su presente se centra, e los musical, en un disco que, tras su lanzamiento, consiguió colocarse en el número uno de ventas en España. “Estoy muy agradecido, es un premio del público y siento mucha gratitud, pero esto es solo una coma en el camino, un regalo, pero todo está por llegar. En esto de la música o trabajas mucho y diariamente o estás perdido”, dice.



Autógrafos

En un nuevo guiño a la comarca en la que creció, Andrés Suárez ha elegido Ferrol para cerrar la fase de mini conciertos y firmas de discos que ha venido celebrando en las últimas semanas por todo el territorio español. Será esta tarde, a las 18.00 horas en el establecimiento Media Markt, situado en Parque Ferrol, donde ofrecerá algunos de los temas de su nuevo álbum y saludará a todos sus seguidores.



El próximo septiembre iniciará la gira de conciertos, con muchas fechas ya cerradas y agotando las entradas ya para algunos de ellos. Y aunque Ferrol todavía no aparece en la lista, “ya dije desde un principio que si no iba a mi ciudad, no había gira”, dice. Mientras se concreta esta fecha, los seguidores del cantautor tienen esta tarde una cita ineludible en Media Markt. l