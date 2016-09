Ana Pontón defiende la recuperación de los terrenos de Defensa en Ferrol

La candidata a la presidencia de la Xunta de Galicia por el BNG, Ana Pontón, acudió ayer a Ferrol para reivindicar la recuperación de las propiedades de Defensa para la ciudadanía ferrolana. Para ello eligió los jardines de San Francisco como un lugar simbólico en el que realizar este evento reivindicativo.

En su intervención, Pontón reclamó “o fin dos privilexios urbanísticos e fiscais do Ministerio de Defensa, así como a recuperación para o público dos terreos e propiedades sen uso”, unos privilegios que, a su juicio, tampoco se compensan con un servicio adecuado de extinción de incendios y “polos que tamén pagamos en lugar de ser gratuítos”, según criticó.

Destacó que desde su formación defienden la necesidad de “decidir por nós mesmos” y explicó que el BNG plantea en su programa la recuperación de dichas propiedades para el público, así como “a transferencia a Galiza das instalacións militares e poder facer unha reordenación do espazo público que nos permita abrir ao mar cidades como Ferrol ou Marín”.

El objetivo del BNG, si accede al gobierno de la Xunta de Galicia, es dar a estos bienes un “valor cultural, social e medioambiental e prohibir manobras militares que están prexudicando ao ecosistema das rías e a seguridade”, algo que se abordaría mediante una negociación directa con Defensa.

En definitiva, se busca un traspaso “das funcións de emerxencia e de investigación hidrográfica e de inspeccións pesqueiras encomendadas aos militares. Queremos que eses usos se de-senvolvan desde o ámbito público”, en sus palabras.

Asimismo, durante el acto –en el que estuvo acompañada por el concejal del Concello ferrolano, Iván Rivas–, la candidata quiso recordar también a las víctimas del accidente ferroviario de Porriño y se comprometió a la modernización del servicio porque “é fundamental garantir que os trens que circulan polo noso país non sexan de hai trinta anos e que cumpran todas as condicións de seguridade”, dijo, al tiempo que reclamó una investigación independiente del siniestro.