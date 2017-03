Alcer informa sobre la importancia de la alimentación en el Día del Riñón

Bajo el lema “Enfermedad renal y obesidad”, la asociación Alcer reivindicó ayer la importancia de cuidar la alimentación para prevenir enfermedades renales en el Día Mundial del Riñón.



La entidad, que instaló una mesa informativa en el hospital Arquitecto Marcide y otra en el Juan Cardona, ofreció a los interesados diferentes consejos para llevar a cabo unos buenos hábitos saludables, como mantenerse activo, revisar la presión arterial, ingerir líquidos, no fumar, no tomar medicamentos sin control médico o controlar mucho la toma de azúcar.



El presidente de Alcer Coruña, Rafael Rodríguez, indicó en el Juan Cardona que actualmente “dialízanse aproximadamente unha media 120 persoas no hospital, o que máis diálisis realiza na comarca”, al tiempo que aseguró que se están llevando a cabo algunas de las pautas recomendadas por el ministerio de Sanidad para las Comunidades Autónomas para la estrategia y el abordaje temprano de la enfermedad renal.



“Actualmente, existe unha persoa de acompañamento e unha traballadora social en colaboración co servizo de Nefroloxía e periódicamente achegarase un nutricionista. É o inicio, pero a estratexia é moito máis ambiciosa xa que estamos a falar de profesionais para toda provincia”, destacó.



Al mismo tiempo, Rafael Rodríguez, indicó que la hemodiálisis significa “a pérdida de traballo, xa que só un de cada 10 pacientes está traballando, o que se traduce en que o 92% de enfermos con este tratamento en España non traballan e non teñen posibilidad real de lograrlo; hai máis índices de separacións, máis problemas psicolóxicos... Manter un proxecto de vida é moi complicado”, explicó.



Por ello, para facilitar la calidad de vida de los enfermos y sus familiares, Alcer cuenta con programas específicos de ejercicios físicos y de viajes especializados.



Sobre este último punto hizo referencia el gerente del hospital, Francisco Soriano, quien aseguró que “en verano recibimos muchas solicitudes y no vamos a dejar que ningún paciente con una enfermedad renal no pueda venir a pasar las vacaciones a Ferrol; nos adaptamos a cualquier caso para que la enfermedad no sea un inconveniente”, indicó.



Soriano también quiso felicitar la labor de Alcer e hizo referencia a una encuesta realizada por la Universidad de Santiago de Compostela sobre el nivel de satisfacción de los pacientes “y la valoración del servicio de Nefrología es excepcional, ya que valoran la profesionalidad, el buen trato y el cariño con el que se les trata”.



Rafael Rodríguez añadió a esta cuestión que “un paciente de hemodiálise pásase 156 días ao ano no hospital e 4 horas cada día, polo que é inevitable que se formen boas relacións”.



El jefe del área de Nefrología del hospital Juan Cardona, Cristóbal Donapetry, también quiso aprovechar la ocasión para felicitar a Alcer en su trabajo diario y sobre todo, agradecer la atención que prestan a los enfermos, “ya que a veces se dan verdaderas lagunas” y la labor que desempeñan a la hora de incidir en la importancia de las donaciones, “que aportan una mejor calidad de vida y una mayor supervivencia; y, además, este es un país muy altruista”.



Una de las voluntarias y enferma renal presentes ayer en los centros hospitalarios de Ferrol, Julia, destacó la poca importancia que se le da normalmente al riñón y la mala alimentación que practica la mayoría de la sociedad. “El problema que vemos aquí es que la gente tiende a comer muy mal y eso pasa factura. Hay que intentar que la sociedad se cuide y que prevenga”, explicó.



Otra de los puntos sobre los que los representantes de Alcer incidieron es en las dificultades geográficas existentes en Galicia a la hora de aplicar los tratamientos y que obligan a los pacientes a desplazarse varias horas, por lo que reivindicaron que el área sanitaria de Ferrol “teña o mesmo que a de Coruña e Santiago”.