Los alcaldes de la comarca reclaman la mesa de seguimiento de la VAC

Los alcaldes de los Concellos de Ferrol, Narón, Neda, Cedeira, San Sadurniño, Valdoviño, Moeche, Cerdido, Ourol, Viveiro, Cariño y Ortigueira, pertenecientes a las comarcas de Ferrol, Ortegal y A Mariña han hecho pública su reclamación de una reunión urgente con el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, en relación a la “inacción” de la Xunta en la construcción de la Vía de Altas Prestaciones de la Costa –conocida como VAC–.

Doce de los catorce regidores de las comarcas piden, además, la convocatoria de la Mesa de Seguimiento del proyecto, que estaba comprometida en abril del pasado año por la conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, en una reunión mantenida en el Concello de Cariño, autoimpulsada y autoconvocada para desbloquear y potenciar la construcción de la VAC.

Los alcaldes hacen esta petición coincidiendo con la inauguración del tramo de 7,9 kilómetros entre Area y Beltrán, de San Cibrao a Celeiro, y consideran que, además de no haber sido invitados a esta inauguración oficial, “pouco hai que publicitar e promocionar, xa que o tramo que se abre acumula un atraso de tres anos e medio e xa fora licitado no mandato 2005-2009”.

Los alcaldes, en un comunicado conjunto, explican que la construcción de este indispensable vial “polo que levamos unha década agardando” no avanza por la falta de compromiso del gobierno gallego “que deixa os anuncios en palabras baleiras de contido, xa que non expropiou nin un só metro cadrado dos comprometidos para avanzar na execución do seguinte tramo”, destacan.

Para los regidores de los municipios de las comarcas, la inacción del equipo de Núñez Feijóo tiene su reflejo en los presupuestos autonómicos para 2017 que, un año más, “non inclúen partidas pouco mais que testimoniais para este viario a marxe dos 2,7 millóns consignados para a circunvalación de Viveiro”.

Los alcaldes de las comarcas de Ferrol, Ortegal y A Mariña consideran como “unha falla de respecto institucional e un agravio para os veciños aos que representamos” que se los haya excluido no de la inauguración pero sí de la convocatoria de la Mesa de seguimiento de la VAC comprometida por la conselleira. Asimismo, indican que ninguno de los compromisos adquiridos por Ethel Vázquez en esta reu-nión fue materializado casi un año después, por lo que hablan de “desprezo institucional a palabra dada e aos veciños que demandan esa vía de comunicación necesaria para vertebrar o norte das dúas provincias favorecendo o seu desenvolvemento socioeconómico”.

Los alcaldes consideran que la conselleira está desautorizada, por lo que piden una reunión con el presidente y que se active la Mesa para desbloquear la construcción de la vía con un cronograma de inversiones y pasos a dar, retomando el proyecto original de la Vía de Alta Capacidad que contemplaba la conexión de la nueva vía con el municipio ortegano de Cariño.