El alcalde reconoce que “é difícil unha saída sen unha crise” en el gobierno

La crisis de gobierno está sobre la mesa, independientemente de que se consiga o no atajarla o reconducirla. Así lo reconoció ayer el alcalde, Jorge Suárez, que, con respecto a la petición de la ejecutiva socialista de la retirada de la cartera de urbanismo a la concejala María Fernández, señaló que “estamos nunha situación bastante complexa e é difícil unha saída sen unha crise”. El regidor consideró, de todos modos, que no es el momento de “abrir a caixa de pandora” por motivos electorales y aplazó cualquier decisión o debate sobre lo que se va a hacer hasta después de las elecciones del domingo.

De este modo, Jorge Suárez, indicó que “a decisión será aplaza e o debate mesmo non se fará ata despóis do 26. Hai eleccións nas que esta cidade se xoga moito e non é o momento”. Será, cuando se tome, una decisión “colectiva de goberno” y no solo del alcalde, como ya había asegurado este nada más recibir la petición de la ejecutiva del PSOE local.



apoyo a la edil

Aunque no quiso entrar en cuestiones más profundas, el regidor local reconoció que “sempre defendín o seu traballo”. Calificó a Fernández Lemos como “boa concelleira” y se limitó a decir que la decisión de si debe ser ella u otro edil quien lleve esa área “corresponde ao goberno” aunque aseguró que “está sobradamente cualificada, polos coñecementos técnicos e polo programa electoral que está a cumplir”.

El alcalde también se refirió a las críticas y respaldos que estos días se acumulan en las redes sociales y apuntó que si la concejala María Fernández no había hecho ninguna declaración al respecto, “habería que ter respeto cara a súa persoa” y criticó “ataques desaforados nas redes sociais cando ela non se manifestou nin nun sentido nin noutro”.

Pese a que la crisis de gobierno, de mayor o menor calado, está servida, el alcalde espera que pueda haber una salida “porque quedan dous anos e medio de mandato” pero aun así aseguró que “me gusta o rigor e a seriedade no traballo diario” y que situaciones como la vivida estos días “non é a mellor forma de levalo adiante”.



urbanismo

La ejecutiva del PSOE, entre las razones que argumenta para querer retirar la competencia de Urbanismo a la edil independiente María Fernández, habla claramente de la forma de abordar la peatonalización que plantea la edil, de forma conjunta en todo el barrio para la próxima Semana Santa. Una apuesta que, sin embargo, ha sido también presentada y apoyada por el alcalde, Jorge Suárez, y que, de aceptar la retirada del área de la edil por este motivo, haría peligrar uno de los objetivos principales que el gobierno se planteaba para 2016.

En este sentido, el regidor local reiteró la apuesta por la peatonalización, en la misma forma que se presentó desde urbanismo, y aseguró que “nunca detectei ningunha discrepancia por parte do PSOE”. En la misma línea apuntó que “aparecía no programa de goberno de ambos partidos e tamén no conxunto e a primeira noticia que tiven de que non estaban dacordo foi polas noticias da prensa”.

Por eso, aseguró que continúan adelante las previsiones anunciadas y los plazos marcados “coa intención de dar traslado do borrador de peonalización a todas as entidades veciñais, para buscar consenso e aceptación do tecido social, ao considerar que é o mellor para a cidade, para o comercio e para facer de Ferrol un lugar cunha vida máis saudable e atractivo”.

Consideró además que no hay incompatibilidad ninguna con las obras de la plaza de Armas “pois os estacionamentos disuasorios se adaptarán antes de calquera peonalización”.

Tampoco habrá variaciones –si de Ferrol en Común depende– en otras cuestiones urbanísticas como el Plan Xeral de Ordenación Municipal o el convenio con el Ministerio de Defensa, entre otras cuestiones urbanísticas en las que la Ejecutiva socialista ve “políticas continuistas co PP”. Sobre esto, Suárez indicó que “o PXOM foi presentado pola Oficina de Planeamento ante todos os concelleiros e non houbo ningunha voz discrepante. Tampouco sobre o convenio de defensa cando foi exposta a posición a raíz dunha moción do grupo do BNG no pleno”.

La inversión prevista para la primera fase del proceso de peatonalización, que debería tratarse en comisión de Facenda, es otro motivo de discrepancias de la Ejecutiva y la edil, según figura en el escrito de retirada de competencias, ya que se asegura que Fernández Lemos quiere invertir en A Magdalena “ e hipotecar inversións en outros puntos como Caranza, O Inferniño, San Xoán ou Ferrol Vello”.

Las cuantías destinadas, que se incluyen en una modificación de créditos, no irán, como aclaró el alcalde, a la comisión de hoy y pasarán a una sesión extraordinaria que está previsto convocar el próximo lunes, con el fin de que pueda llevarse al próximo pleno ordinario de fin de mes, dejando pasar también el período electoral.

Será también entonces cuando se pueda conocer la postura de la concejala afectada que ayer rehusó hacer declaraciones, emplazando, eso sí, a los medios de comunicación para después del día 25.

De todos modos, María Fernández reconoció haberse mostrado “muy sorprendida” por la decisión de la ejecutiva y aseguró que las acusaciones “no son ciertas”.