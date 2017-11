El alcalde confía en que el acuerdo político con Narón salve el convenio del agua

La alcaldesa de Narón, Marián Ferreiro, ha presentado un requerimiento a Augas de Galicia y al Concello de Ferrol en el que pide que se deje sin efecto el convenio de colaboración entre ambas administraciones para la encomienda de gestión de la explotación, mantenimiento y conservación del sistema de saneamiento y depuración del Ayuntamiento de Ferrol, firmado el pasado 1 de agosto.

Aunque la adhesión de Narón era un requisito que faltaba plasmar en papel, existía un acuerdo de palabra tanto con el anterior regidor naronés, José Manuel Blanco, y también con la actual regidora para afrontar la distribución del pago –Narón se beneficia de la depuración de sus aguas residuales– en un 70-30%.

El escrito de la alcaldesa expone que la encomienda “en exclusiva ao Concello de Ferrol” es contrario a un acuerdo previo, rubricado el 27 de diciembre de 2013 entre Augas de Galicia y la Confederación Hidrográfica Miño-Sil. Éste contemplaba la gestión de los emisarios submarinos, EDAR de Cabo Prioriño, emisarios terrestres, y estación de bombeo de A Graña “por parte da propia Comunidade Autónoma ou a través da promoción dun sistema xestor de carácter supramunicipal”, algo que no ocurre actualmente, ya que la gestión la está llevando de manera directa la Empresa Mixta de Aguas de Ferrol (Emafesa).

El recurso alude, asimismo, a la vigencia del convenio, indicando que alude solo a dous dos firmantes –Ferrol y Augas de Galicia–, excluyendo a Narón, lo que posibilita que este documento “teña unha duración sine die”.

El Ayuntamiento naronés reclama a las dos administraciones que “inicien os trámites que resulten oportunos para que deixen sen efecto e sen vixencia” dicho convenio.



De todos modos, Ferreiro aseguró que asume el coste que supone la depuración de las aguas de su municipio y la cuantía estipulada, si bien hay una serie de “eivas” en el convenio en cuanto a la duración del mismo “que se deixa en ambiguo cando antes se falaba dun ano”.

Reunión

Por su parte, el alcalde de Ferrol, Jorge Suárez, confía en que la situación pueda solucionarse y apunta que buscará una “reunión política” con la regidora de Narón para comprender “por que este cambio, e que eles traten de entender que o servizo se está prestando, que se están a depurar as augas residuais e que iso supón un coste”.

El primer edil ferrolano añadió que “habendo acordo político, non debe condicionarse por ningunha outra cousa e haberá que articulalo en papel”. Antes de esa reunión, indicó el alcalde, “non quero crear unha situación de tensión porque temos unha excelente relación”, pero añadió que el requerimiento “non é moi comprensible”.

Con respecto a la duración del acuerdo, indicó, “pódese chegar a un acordo e non é para anulalo por completo porque é importante tanto o bo entendemento entre administracións como a depuración das augas”.

Suárez confía en llegar a acuerdos que impidan que “se poida cobrar por vía normal sen ter que concurrir a procedementos fóra da administración”.