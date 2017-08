AFAL organiza un mes lleno de actividades con motivo del Día Mundial del Alzhéimer

AFAL Ferrolterra presentó ayer en el Concello de Ferrol, con el respaldo de la concejalía de Benestar Social, Muller e Igualdade, su extenso programa para conmemorar el Día Mundial del Alzhéimer, que tendrá lugar el próximo 21 de septiembre.

Así, durante el próximo mes la entidad llevará a cabo diferentes actividades para “achegar á sociedade ó alzhéimer, unha enfermidade que se estima pode afectar en Galicia a unhas 100.000 persoas, facendo visibles as necesidades de doentes e familias; é o motor que guía todos e cada un dos actos previstos por AFAL”, explicó ayer la presidenta de la entidad, Ana María López.

Tras agradecer el apoyo municipal, López aprovechó la ocasión para reiterar algunas de las reivindicaciones de la asociación, como conseguir que la enfermedad sea una prioridad de salud pública, logrando el reconocimiento automático del 33% de discapacidad a la personas diagnosticada y consiguiendo una valoración pública de la figura del “cuidador familiar”, así como dotarlo de los recursos oportunos.

Por su parte, la directora asistencial de AFAL, Noelia Ríos, desglosó las actividades ideadas por la entidad para celebrar tal conmemoración, enmarcadas bajo el lema “Recorda quen son”, elegido por la federación gallega Fagal. “Con él quérese dar protagonismo ás persoas con alzhéimer, pero tamén a todas aquelas que traballan para mellorar a vida dos enfermos”, indicó.



Implicación de la sociedad

La primera acción se producirá este viernes con el inicio de una campaña en las redes sociales basada en compartir imágenes de aquellas personas que no se quieren olvidar. Las instantáneas deberán ir etiquetadas con el hasghtag #recordaquenson y todos aquellos que quieran participar pero prefieran no publicar una fotografía propia, pueden hacerlo colgando en sus muros la plantilla descargable que AFAL pone a su disposición.

Al día siguiente, el sábado, la asociación comenzará las acciones a pie de calle instalando mesas informativas en el hipermercado Alcampo desde las diez de la mañana y hasta las dos de la tarde. Esta iniciativa se repetirá el día 9 en Parque Ferrol, el 18 en los centros hospitalarios y el 21 en distintas calles de la ciudad.

Pero AFAL también dará protagonismo a sus puntos de atención en los municipios de la comarca. Así, la entidad organizará jornadas de divulgación y charlas en los centros de Cedeira (día 5), Meirás (12), Pontedeume (19), Piñeiros (25) y Ares (26). También volverá a celebrar los aniversarios de los centros de día con fiestas para los usuarios, familias y equipo el próximo día 14 en el Centro de Día da Rede Pública de Alzhéimer y al día siguiente en el local de la calle Río Castro.

El 16 de septiembre, los miembros de AFAL Ferrolterra viajarán a Santiago para participar, junto con el resto de asociaciones de alzhéimer de Galicia, en la segunda marcha solidaria organizada por Fagal.

Ya el día 21, el Día Mundial de la enfermedad, el Palacio Municipal de Ferrol, como otros de la comunidad, estará iluminado hasta la medianoche de color lila en recuerdo a la lucha contra el alzhéimer y las demencias en general.

Por último, la entidad anima a la población en general a que se sume a la Cena Solidaria que tendrá lugar el día 22 en el Asador Gavia. Las reservas pueden hacerse en la asociación –Río Castro, 43-45–, en el teléfono 619 73 66 20 o en el correo comunicacion@afalferrolterra.com.

Así mismo, todo aquel que quiera participar como voluntario con la asociación ya sea durante estas semanas o el resto del año. Noelia Ríos indicó que las puertas están abiertas y existen varias vías de colaboración, por lo que no es necesario contar con una formación previa, “simplemente motivación e ganas de axudar, xa que nós lles damos unhas pautas”.

La concejala de Benestar Social, Saínza Ruiz, invitó a la ciudadanía a participar en todos estos actos para demostrar que “Ferrol sempre foi unha cidade social e fraternal” y puso de manifiesto la problemática de una enfermedad “devastadora para a memoria, cuxa incidencia vai en aumento, polo que é moi relevante o traballo da familia sobre todo na fase inicial cando aínda non se detecta”, destacó.