Adif obliga a Ferrol a variar el proyecto para la pasarela de Santa Mariña

El Concello de Ferrol anunció ayer que deberá introducir modificaciones en el proyecto de la pasarela de Santa Mariña tras recibir dos informes de Adif al respecto, uno de los cuales es desfavorable a las intenciones municipales.

Tal y como informó el gobierno local, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias trabaja con ancho métrico (vía estrecha) y ancho convencional y, precisamente, es el referido a este último el que fue desaprobado por la entidad pública.

Este documento, remitido en octubre y por el que esperaba el Concello para validar la iniciativa tal y como fue explicado tanto en la última comisión de Urbanismo como en el pleno de noviembre, fue recibido el pasado lunes día 4 y comunicado a los grupos de la oposición “logo de que esta cuestión ocupase horas de debate nas últimas sesións plenarias”, indicaron fuentes municipales.

En su escrito, Adif hace referencia a que “los puntos kilométricos de la intersección del eje de las distintas actuaciones –paso superior y pasarela peatonal– con el eje de la línea férrea Betanzos-Ferrol y con el ramal al puerto, no son los correctos”, por lo que el Concello deberá dar cuenta de ellos nuevamente.

La concejala de Urbanismo, María Fernández Lemos, admitió que habrá que “emendar algunha cousa, pero xa estamos a contratar o proxecto de execución, pendente de adxudicación na intervención municipal e no que sexan recollidos os requerimentos de Adif”, explicó.

Asimismo, con respecto al plan que permitirá salvar el tendido ferroviario para unir el barrio con la zona del Ensanche A, Lemos indicó que “también valoraremos el ancho de la pasarela según requerimientos de los vecinos, siempre vinculado al tráfico que se prevé, así como a su uso, que se contempla en un combinado peatón-bicicleta”, remarcó.

Demanda histórica

Distintos grupos municipales del Concello de Ferrol han llevado a plenos la urgencia de las obras de la pasarela de Santa Mariña, configurando, así, una demanda histórica de los vecinos de este barrio ferrolano.

Tal y como comentó en su día la presidenta de la asociación vecinal, Maru Rivera, “sentímonos marxinados como barrio, xa que cubrir necesidades básicas convértense nun problema inxustificado tratándose dunha zona urbana e que se atopa a pouco máis de 200 metros do Ensanche A”, comentó, al mismo tiempo que hizo referencia a las personas con movilidad reducida. l