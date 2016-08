Abren el primer establecimiento con la ayuda de “Emprende en Feminino”

Carmen Solano –conocida en Covas por el apodo de “Pollito”, nombre con el que hace tiempo vende sus creaciones artesanales en ferias y mercadillos– inició ayer su andadura con un negocio de repostería creativa. Se trata del primer establecimiento a cargo de una de las beneficiarias del programa “Ferrol Emprende en Feminino” que se inaugura.

“Pollito” no será un lugar abierto al público, sino la sede del negocio de repostería con pedidos que Solano realizará por encargo. Explica que desde un domicilio particular no está permitido por ley llevar a cabo una actividad comercial con productos como galletas personalizadas, cupcakes o tartas decoradas –en los que se centra–, debido a cuestiones sanitarias. Con la apertura de este local, Solano garantiza la legalidad de su actividad e inicia una etapa nueva.

Hace años que Solano empezó a vender todo tipo de manualidades como broches, muñecas, carteras, bolsos o pendientes hechos de manera artesanal en puestos como los de la feria medieval y, posteriormente, empezó a sumar propuestas reposteras como galletas de fondant. Tal y como explica, vio que era algo que gustaba y eso la animó a querer dar salida a todo ello de una forma más profesional.

“Es como cumplir un sueño”, dice, ya que a sus 50 años le llega la oportunidad de sacar adelante este proyecto gracias a la ayuda económica y al apoyo recibido a través del Concello. Mientras focaliza este trabajo repostero en su nuevo local de la carretera de Castilla, continuará también realizando sus pequeñas manualidades en casa.

Tras estos años, ya cuenta con una clientela que la sigue y conoce las cosas que hace, sobre todo gracias a las redes sociales y a internet. Así, en http://pollitomanualidades.blogspot.com.es/ se pueden ver algunos de sus trabajos, así como en el Facebook “Pollito hecho a mano”.

Asimismo, señala que gracias a las clases ofrecidas dentro del programa “Ferrol Emprende en Feminino”, pudo aprender a desarrollar su plan de empresa y a entender mucho mejor todo lo que conlleva sacar adelante un proyecto como este. A su juicio, ha sido una experiencia “muy positiva” y a través de la cual también se empuja a que la gente “pierda el miedo” a la hora de emprender nuevos negocios.

Por ello, espera que el próximo año el programa continúe de manera que “15 mujeres cada año puedan cumplir su sueño”.

A la presentación en sociedad de “Pollito”, estaban invitados familiares, amigos y conocidos, así como la concejala de Muller, Beatriz Sestayo. Cree que tener el apoyo del Concello también es una forma de publicidad y de darse a conocer, algo que agradece.

“Creo que seré una de esas privilegiadas que trabaja de lo que le gusta”, subraya, contenta de haber logrado convertir su hobbie en su negocio.