El 97% de los proyectos con fondos Leader fueron ejecutados en 2017

Los fondos disponibles para el programa Leader correspondientes al año 2017 y destinados a la financiación de proyectos, tanto de índole productivo como no productivos, ya han sido prácticamente consumidos y justificados por la mayoría de las iniciativas que se presentaron para llevar a cabo en las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal.

El Grupo de Desenvolvemento Rural Seitura 22 informó que del total de los 859.835,76 euros de ayudas públicas que se comprometieron en 16 proyectos para ejecutar entre 2017 y 2018, en esta primera anualidad ya se han justificado correctamente 548.839,38 sobre un total disponible de 563.337,43 euros, lo que representa una ejecución del 97,43% de los fondos previstos para proyectos en esta anualidad.

De las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal se concluyeron ya nueve iniciativas, cuatro de ellas son proyectos productivos de iniciativa privada –la ampliación de una casa rural en Monfero, una carpintería y un taller de reparación de maquinaria agrícola en el mismo municipio, y un hotel rural en Pontedeume– y otros tantos promovidos por entidades públicas –mejoras en la Casa de Cultura de Cariño, acondicionamiento de locales para el centro de formación de Ortigueira, aula Cemit y de usos múltiples en la antigua Casa do Concello de Cabanas y mejora integral de los jardines del Pazo da Marquesa en San Sadurniño–.

También ha quedado listo en la anualidad de 2017 el único proyecto no productivo promovido por una entidad privada, la vivienda para promoción de vida autonómica y servicio de respiro familiar de la Asociación Nosa Señora de Chamorro, en Narón.

Además de los de las comarcas de Ferrolterra, también se certificaron totalmente los tres proyectos presentados en el municipio de Miño, para actividades privadas como la mejora de la eficiencia energética en una explotación lechera para la elaboración de helados en O Cancelo, un centro de apoyo y servicios a una empresa de productos hortícolas o la instalación para el almacenamiento, preparación y venta de productos de origen forestal con fines energéticos.



Sin justificar

Las únicas bajas en los expedientes, por abaratar la inversión inicialmente prevista son las de los Concellos de Mugardos y Ortigueira para comedores escolares y consolidación de los torreones defensivos del castillo del Casón, respectivamente y el de la iniciativa privada de Mugardos, para una empresa de producción de plantas aromáticas, todas ellas por abaratar la inversión inicialmente prevista.

Solo un proyecto de los que se les había concedido la ayuda no consta como ejecutado, ya que el promotor renunció a la subvención –carpintería de madera en Cerdido–.

Nuevas convocatorias

En esta ocasión, quedaron fuera de la primera convocatoria un total de cinco proyectos productivos, otros tantos no productivos planteados por distintos Concellos y tres promovidos por entidades privadas. Todos estos podrán formar parte de la próxima convocatoria.

Además, hasta el próximo 31 de marzo de este año todavía se pueden presentar nuevos proyectos para optar a la siguiente convocatoria correspondiente a las ayudas del próximo año 2019.