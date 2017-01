El 80% de los asistentes a la asamblea del PSOE aprueba su gestión ejecutiva

La asamblea local del PSOE de Ferrol respaldó, con los votos a favor de más del 80 por ciento de la militancia, la “reprobación al comportamiento” del alcalde ferrolano, Jorge Suárez, “por gobernar con la colaboración de dos concejalas no adscritas elegidas con los votos” de los socialistas.

Así lo comunicó el partido en una nota de prensa, en la que informa sobre la celebración de la Asamblea Ordinaria del PSOE ferrolano que tuvo lugar ayer por la mañana en el Centro Cívico Carvalho Calero.

La Comisión Ejecutiva Municipal recibió el apoyo de más del 80% de los asistentes –solo se personó un 37,8% de los 291 militantes inscritos en el partido a día de hoy– por su gestión durante el año anterior y la decisión de romper el pacto de gobierno con Ferrol en Común. Quince personas votaron en contra de la propuesta y hubo quien criticó que entrasen en la misma votación las dos cuestiones anteriores.

“Estou moi agradecida polo apoio dos meus compañeiros porque sen eles nunca estaría onde estou, sempre o digo”, señalaba ayer la secretaria general de los socialistas ferrolanos, Beatriz Sestayo, al tiempo que aseguraba “estar moi satisfeitos logo de tantas insinuacións vertidas polo grupo de Ferrol en Común e unha das tránsfugas coas que goberna –Rosa Méndez– que sempre andan a dicir que non temos apoio”.

Asimismo, la ejecutiva dio a conocer a los afiliados la decisión de Ferraz de suspender de militancia de manera “cautelar” a la concejala del grupo de no adscritos en el Ayuntamiento de Ferrol, Rosa Méndez, que abandonó el grupo socialista en el Consistorio ferrolano y continúa apoyando al gobierno de Jorge Suárez. “Hay pouquísimas medidas deste tipo no partido”, alertaba ayer Sestayo, quien indicó que el trámite sigue su curso.



FRENTES ABIERTOS

Con respecto a otro de los puntos sin resolver de los socialistas ferrolanos, la expulsión de Natividad González Laso, la actual secretaria general del partido en la ciudad naval explicó que “nunca se chegou a resolver” debido al cambio en la ejecutiva general en el momento de la apertura del expediente y a la necesidad de personarse en plena precampaña para las elecciones locales de 2015.

En cuanto a la dimisión de la gestora del PSOE en el vecino ayuntamiento de Narón y la elección de la nueva ejecutiva, Beatriz Sestayo aseguró “respetar aos compañeiros” a los que les deseó “suerte”, al tiempo afirmó que “temos que poñernos as pilas e superar as diferencias internas para traballar polos cidadáns”.