Los videojuegos violentos no disminuyen la empatía

El vínculo entre jugar a videojuegos violentos y el comportamiento antisocial, como el aumento de la agresión y la disminución de la empatía, es muy debatido. Para tratar de arrojar luz sobre este tema, investigadores de Alemania utilizaron imágenes de resonancia magnética funcional (Irmf) en jugadores a largo plazo de videojuegos violentos y descubrieron que tenían la misma respuesta neuronal a imágenes emocionalmente provocativas que los no jugadores, lo que sugiere que la empatía no se aturde con estos juegos a largo plazo.

EFECTOS A CORTO PLAZO

Estudios previos ya habían demostrado que las personas que juegan a videojuegos violentos pueden verse desensibilizadas hacia estímulos emocionales (como la violencia) y muestran una menor empatía y un aumento de la agresión. Sin embargo, la mayoría de estos análisis investigó solamente los efectos a corto plazo de jugar a videojuegos violentos, donde los participantes jugaron a los juegos inmediatamente antes o incluso durante el experimento, pero hubo pocos trabajos examinaron los efectos a largo plazo de jugar a videojuegos violentos.

En un reciente estudio publicado en Frontiers in Psychology, el doctor Gregor Szycik, de la Escuela de Medicina de Hannover, en Alemania, y sus colegas, investigaron los efectos a largo plazo de jugar a videojuegos violentos. “La pregunta de investigación surge primero del hecho de que la popularidad y la calidad de los videojuegos están aumentando, y segundo, nos enfrentamos en nuestro trabajo clínico con más y más pacientes con consumo problemático y compulsivo de videojuegos”, explicó Szycik.

Los participantes en el estudio eran todos hombres, ya que jugar a videojuegos violentos y el comportamiento agresivo son más frecuentes en los hombres, según los autores. Todos los jugadores habían jugado a videojuegos de disparos en primera persona, como “Call of Duty” o “Counterstrike”, al menos dos horas diarias durante los cuatro años anteriores, aunque el participante medio de juego jugó un promedio de cuatro horas diarias. Se comparó a los jugadores con sujetos de control que no tenían experiencia con este tipo de juegos violentos y no jugaban a videojuegos con regularidad.

El cuestionario psicológico posterior no reveló diferencias en las medidas de agresión y empatía entre jugadores y no jugadores, un hallazgo que fue respaldado por los datos de fmri.