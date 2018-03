¿Desaparecerán los regalos del Día del Padre en los coles?

Cuando los escaparates se llenan de ideas para regalar a los padres e incluso hay sorteos especiales en su nombre, se da la tendencia en algunos colegios de no celebrar el Día del Padre. Los pequeños dejan de embadurnarse de pegamento para hacer manualidades variopintas con las que los papás decoran sus despachos. Los cambios producidos en la sociedad en las últimas décadas han llevado a que a las familias convencionales –padre, madre e hijos– se sumaran otras, y esa es la principal razón que alegan los partidarios de cambiar la tradición del regalito del cole para los progenitores el 19 de marzo.



Pero no todos los padres están de acuerdo, ni tampoco las madres. Así, desde la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado (Ceapa), su presidenta, Leticia Cardenal, cree que es “positivo que deje de celebrarse” ese día en los centros educativos porque la familia tradicional cambió e incluso cree que hay que pensar en los niños que han perdido a sus padres. “Ahora existen colegios que celebran el Día de la Familia y hacen un regalo para entregarlo al miembro familiar que el alumno considere”, cuenta Cardenal. “Hay que adaptarse”, añade la presidenta de la Ceapa.



Por el contrario, el presidente de la Confederación Católica de Padres de Alumnos (Concapa), Pedro J. Caballero, asegura que el Día del Padre “debe celebrarse en los colegios”, es “algo histórico que también respeta la diversidad y las creencias de toda la gente”. “Quien lo quiera celebrar que lo haga y quien no quiera no”, argumenta Caballero, que defiende una fecha “tan señalada” para los padres.

De parecida opinión es el psicólogo educativo Jesús Ramírez, quien subraya que los pequeños “se sienten orgullosos de poder hacerles un regalo propio” a los progenitores. Además, al recibir el regalo, “los padres se ponen tan contentos que se genera una retroalimentación que eleva la autoestima en los niños”.