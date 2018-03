Los booktubers buscan atraer a nuevos lectores jóvenes

Los booktubers son prescriptores de literatura en internet. Ahora, comienzan a ampliar los contenidos de sus canales con temas sobre moda, viajes y su día a día, entre otros, y a usar más las redes sociales para atraer a nuevos lectores, sobre todo jóvenes, sin perder la esencia de su interés por los libros.



Uno de los booktubers que se sumaron a esta nueva tendencia es Andrea Izquierdo Fernández (Zaragoza, 1995), quien se encuentra entre los tres primeros de España y la primera femenina con más seguidores, de los que acumula unos 143.000 desde que abrió su canal, “Andreo Rowling”, en 2014.



Izquiero señala que un grupo de booktubers españoles se dieron cuenta de que sus seguidores quieren saber lo que leen y sus opiniones sobre los libros, que, en su caso, se centran en la literatura juvenil. “Pero también demandan saber qué hay detrás de nosotros, qué hacemos en nuestro tiempo libre, a dónde vamos, qué compramos, con quiénes estamos”, según Andrea Izquierdo, para quien “nuestros seguidores quieren saber algo más de nosotros como personas y no solo nuestra faceta como lectores”.



Ello les supone plantear nuevos contenidos, estar pendientes de las tendencias, de lo que ocurre en cada momento y “seguir lo que hace nuestro público para poder acercarnos a él, pero sin perder la esencia de nuestra pasión por los libros”. Insistió en que, hasta ahora, este grupo de booktubers tenía un canal solo de libros al que accedían lectores, pero si ahora empiezan a hablar de otros temas, “es posible que se acerquen nuevas personas que, hasta entonces, no hayan leído mucho y que, a lo mejor, además de ver un vídeo de moda o viajes, se interesen por libros y se enganchen a la lectura”.



Junto a sus respectivos canales en Youtube, empezaron a hacer un mayor uso de otras redes sociales para mantener un contacto más cercano y continuado con sus seguidores, ya que, en ocasiones, “no quieren ver un vídeo de diez minutos si pueden ver algo, por ejemplo, en Instragam, que dura uno o dos”. Izquierdo Fernández aseguró que es importante “renovar los formatos de siempre, probar nuevas cosas y no encasillarse”, aunque ello suponga un mayor esfuerzo por parte de los booktubers, quienes deben cuidar más su imagen.



Junto a los también booktubers españoles Josu Lorenzo “Josu Diamond” y María Ramírez “Mayrayamonte”, formó, desde medianos de 2017, “una piña, una escuadra” para unirse y acudir, por ejemplo, a eventos juntos para romper con la competencia que existe entre este colectivo y que “nos vean como una marca conjunta”. Izquierdo es además una escritora que ya tiene en el mercado dos libros de una trilogía: Otoño en Londres e Invierno en Las Vegas.