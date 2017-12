El Supremo retira la euroorden contra Puigdemont en el inicio de la campaña

Varios de los exconsellers que el lunes fueron excarcelados protagonizaron ayer actos de campaña de sus candidaturas soberanistas, en una jornada marcada por la decisión del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena de retirar la orden de detención europea contra Carles Puigdemont

El juez Llarena considera que se deben retirar las órdenes europeas que emitió la Audiencia Nacional contra Puigdemont y los cuatro exconsellers (Clara Ponsatí, Antoni Comín, Lluís Puig y Meritxell Serret) que le acompañan en Bélgica porque podrían condicionar la evolución de la investigación y los posibles delitos por los que se pueda procesar a los imputados. Sin embargo, el juez mantienen la advertencia de arrestarlos en cuanto entren en territorio español.

Llarena se hace eco en su auto de la posibilidad de que Puuigdemont quiera venir a España, pero de momento no parece previsible: el expresidente de la Generalitat no saldrá de Bélgica pese a la retirada de las euroórdenes contra él y los exconsejeros que también se encuentran en aquel país, según el abogado que asume su defensa, Paul Bekaert.



Reacciones

En todo caso, la medida del magistrado, adoptada cuando ya ha empezado la campaña para las catalanas, no ha podido dejar de suscitar diversas reacciones políticas. Por parte del Gobierno, el ministro de Economía Luis de Guindos se ha confesado incapaz de juzgar las actuaciones de Puigdemont desde criterios de racionalidad.

Desde el PP, el portavoz Rafael Hernando consideró “acertada” la decisión del juez porque las órdenes anuladas “limitaban” la posibilidad de juzgar a los imputados por determinados delitos. El candidato popular, Xavier Albiol, ha advertido a Puigdemont de que “ya no valen numeritos”.

Por el contrario, los nacionalistas coincidieron en atribuir la retirada de la orden europea de detención al miedo del juez del Tribunal Supremo a que Bélgica le enmendara la plana.

El portavoz del PDeCAT, Carles Campuzano, subrayó que “la Justicia belga es una Justicia garantista” y “preocupada por los derechos fundamentales de las personas”, mientras que en España los jueces han abusado de la prisión provisional.

También criticó a la Justicia española la diputada Esther Capella, de ERC, quien cree que el juez ha retirado la eurorden por “miedo” al “ridículo internacional” y ante la posibilidad de “sentirse enmendado por un tribunal belga”. Por eso ha decidido “dar un paso atrás”, cree.

Por su lado, la candidata de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, se limitó a decir que “respeta” la decisión del magistrado. Mientras, el candidato del PSC, Miquel Iceta, calificó de “buena noticia” la decisión del Tribunal Supremo, pues permitirá “normalizar” la campaña y no convertirla en una “crónica judicial”.

La portavoz de Podemos, Irene Montero, consideró que si la retirada de la euroorden de detención contra Carles Puigdemont se debe a la “sospecha de que otro país europeo” pueda decir que los delitos que se le imputan son “incorrectos” eso demuestra la falta de credibilidad de la Justicia española en la UE.

Por su parte, el candidato de En Comú-Podem, Xavier Domènech, ha señalado que la buena noticia sería la salida de prisión de los políticos catalanes independentistas en prisión preventiva.



Pasos en Bélgica

Mientras tanto, la Fiscalía belga anunció que pedirá al tribunal de primera instancia competente que retire las euroórdenes españolas, según un comunicado.

La Fiscalía confirmó que ha recibido la petición por parte de las autoridades judiciales españolas para retirar las Órdenes Europeas de Detención y Entrega que pesaban contra los políticos, y que trasladará ese requerimiento al presidente de la Cámara del Consejo de Bruselas. Ese tribunal de primera instancia deberá fijar una fecha para una audiencia con el juez, en la que la Fiscalía expondrá los hechos.