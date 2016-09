Rajoy fracasa en su segundo intento de ser investido como presidente

El presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, fracasó ayer en su segundo intento de ser investido presidente al no conseguir los votos necesarios.

La votación, tal y como estaba previsto, se saldó con 170 votos a favor y 180 en contra, entre ellos, los del PSOE, que ya había anunciado que no se abstendría para facilitar la investidura del candidato popular.

En su intervención antes de la segunda votación de investidura, Rajoy, acusó a Pedro Sánchez de buscar “excusas” para lograr que haya unas terceras elecciones y le responsabilizó del coste que eso tendrá para el país y de la “factura” que acabarán pagando todos los españoles, entre las que citó el empleo y las pensiones por el hecho de no tener presupuestos.

Tras agradecer los apoyos recibidos para llegar a los 170 escaños para la investidura, Mariano Rajoy se centró en la negativa del Grupo Socialista a apoyarle para que forme un “gobierno” que sea viable” y también le recriminó que no haya presentado una alternativa. “Debo suponer que no la tiene y que no la tiene, porque no existe”, dijo Rajoy, antes de advertir que no hay esa alternativa “salvo un frente extremista y contradictorio como quedó evidenciado anteayer”.

La votación fue pública y por llamamiento, es decir, los diputados fueron poniéndose en pie para proclamar su voto a viva voz. Un sorteo deparó que la ronda comenzase con la podemita Ana Marcello, que gritó “no”. Los últimos en votar fueron los miembros del Gobierno y los de la Mesa de la Cámara, acabando por la presidenta, Ana Pastor, que fue “sí”. Como el miércoles, los 180 votos en contra de Rajoy han sido de diputados del PSOE, Unidos Podemos-En Comú-En Marea, Esquerra Republicana (ERC), PNV, la antigua Convergència (hoy PDC), Compromís, Bildu, y Nueva Canarias.

Rajoy fue derrotado con el respaldo de 170 diputados, que representan el 48,5% de la Cámara. De nuevo le apoyaron los del PP, Ciudadanos, Coalición Canaria (CC) y sus aliados electorales UPN y Foro Asturias. En esta segunda votación, a Rajoy le bastaba con lograr más votos a favor que en contra, lo que podría haber conseguido sumando seis votos positivos más o bien once abstenciones. Sin embargo, no hubo cambios y se repitió el resultado del miércoles.