Rajoy espera “sensatez” en Cataluña para disipar el único riesgo de la economía

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, confió ayer en que en 2018 se actúe “con sensatez y sentido común” en Cataluña para disipar la única incertidumbre que cree que tiene la economía española y así seguir avanzando en datos de creación de empleo como los conocidos ayer

Rajoy apeló a esa sensatez en Cataluña en su primer acto público de 2018, consistente en la puesta en servicio de la ampliación de la circunvalación de Santiago y en el que estuvo acompañado, entre otros, por el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo; el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna; y la presidenta del Congreso, Ana Pastor.

Las inversiones en infraestructuras consideró que tienen pleno sentido en la medida en que son capaces de dar respuesta a las necesidades de los ciudadanos e impulsar las posibilidades del tejido productivo.



Calidad de vida

Se trata, según resumió, de mejorar la calidad de vida de las personas y la competitividad de la economía, algo que considera el objetivo esencial de un país que está en pleno proceso de recuperación económica.

Una recuperación que cree que demuestran los datos de empleo de 2017 conocidos ayer y que y que ha dicho que “reconfortan” y suponen un estímulo para seguir avanzando y actuando en la misma dirección.

“El único factor de incertidumbre que tenemos en estos momentos para la economía española y para la creación de empleo es puramente político”, reiteró en referencia a la crisis Cataluña.

Pero prosiguió: “Si en Cataluña las cosas se hacen con sensatez y sentido común, España podrá crecer por encima del tres por ciento un año más y crear más de medio millón de puestos de trabajo”.



Hacer las cosas bien

“Al final, en política, lo único rentable al menos a medio y largo plazo es hacer las cosas bien. Luego, si hay premio, mejor, pero si no lo hay –subrayó–, tampoco pasa nada porque no hay nada mejor que tener la conciencia tranquila y hacer las cosas bien”.

Por su parte, el vicesecretario general de Política Autonómica y Local del PP, Javier Arenas, reiteró ayer que Cs debe “asumir el papel” de ser la primera fuerza política en Cataluña y “comportarse” como tal.

Así lo manifestó Arenas a los periodistas antes de participar en una entrega de juguetes organizada por el PP de Sevilla, donde insistió en que el partido que lidera en Cataluña Inés Arrimadas, tras ganar en las urnas, “tiene que comportarse como la primera fuerza política”.

De esta manera, si bien advirtió de que existe la posibilidad de que se conforme una mayoría de independentistas “desde la ruptura”, el dirigente del PP incidió en que eso “todavía no se hizo realidad” y que Ciuidadanos “debe comportarse como primera fuerza y asumir el papel de ser la primera fuerza política”

en Cataluña.

En este sentido, Arenas afirmó que el gobierno que se forme “tiene que tener estabilidad”, a la par que señaló que “el único riesgo que tiene la evolución de la economía de todos los catalanes y de los españoles es el separatismo rupturista”.