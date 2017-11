Puigdemont reclama diálogo bilateral con Rajoy y reitera que no pedirá asilo

El expresidente de la Generalitat catalana Carles Puigdemont ratificó en una entrevista difundida por la radio pública alemana “Deutschlandfunk” que no pedirá asilo en Bélgica, aseguró que no está fugado y pidió dialogar “bilateralmente” con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

“Quiero hablar y debo hablar con el presidente del Gobierno del Estado y hay que hablar bilateralmente, porque el problema que existe en Cataluña no existe en otra comunidad autónoma española”, manifestó Puigdemont.

Preguntado sobre si aceptaría dialogar con Rajoy en Bruselas, aseguró que sí, porque la solución es “sentarse a hablar”: “basta ya de policía, basta ya de fiscales y de jueces y de encarcelamientos”.

Aboga así por escuchar las propuestas del otro sobre una base “de reconocimiento mutuo”: “a lo mejor avanzamos y a lo mejor encontramos un punto intermedio que nos convenza”, añade. EFE

Encuentro en Bruselas

Asimismo, una delegación de Òmnium Cultural se trasladó a Bruselas para reunirse con Puigdemont y transmitirle posición de la entidad ante el 21D.

Òmnium detalló que la delegación, encabezada por su vicepresidente, Marcel Mauri, analizó la situación política con Puigdemont, al que reconoce como “presidente legítimo” de Cataluña.

Òmnium considera que las elecciones del 21D son “ilegítimas porque no han sido convocadas por el presidente legítimo de la Generalitat”, pero hace un llamamiento a participar para lograr “una amplia victoria del soberanismo y detener la ola represiva del Estado, frenar la aplicación del artículo 155 y exigir la libertad de todos los presos políticos”.

En este contexto, Mauri también explicó a Puigdemont la decisión del presidente de Òmnium, Jordi Cuixart, de no formar parte de ninguna lista electoral, a diferencia del ya exlíder de la ANC, Jordi Sànchez, que es el número dos de Junts per Catalunya.

Cuixart, que sigue en prisión preventiva junto con Sànchez, considera que su trabajo al frente de Òmnium no terminó y cree que en los próximos meses puede jugar un papel “fundamental” para canalizar la voz de la sociedad.

Durante el encuentro, también informó a Puigdemont de los preparativos de la manifestación que organizan con la ANC para el 7 de diciembre en Bruselas.

Réplica del Gobierno

El portavoz de Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, replicó a Puigdemont que con quien tiene que debatir es con el candidato del PPC Xavier García Albiol “y con aquellos con quienes se va enfrentar directamente” el 21D.

Para Méndez de Vigo, desde “se refugió en Bélgica evitando a la justicia española” lo único que hace es “echar balones fuera”. l

Millo considera las palabras del expresidente una “auténtica broma” y Dastis habla de “ocurrencia”

Para el delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, que el expresidente catalán Carles Puigdemont exija dialogar con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, resultya “una auténtica broma”, ya que ahora es sólo un candidato a las elecciones, además de un “huido de la justicia”.

En rueda de prensa en Barcelona para informar de los acuerdos del Consejo de Ministros relativos a Cataluña, Millo negó que, como sostiene la alcaldesa de L’Hospitalet, Nuria Marín, el Gobierno diera “garantías” a Puigdemont de que, si convocaba elecciones, no aplicaría el 155.

“En ese momento –añadió– la propuesta del Gobierno (de activar el 155) había sido tramitada al Senado para su análisis y la comisión del Senado estaba en marcha”.

También el ministro de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis, calificó de “ocurrencia” la propuesta del expresidente de un “cara a cara” con Rajoy.

“El señor Puigdemont sigue con sus ocurrencias, pero la realidad política ahora mismo es otra y pasa por Cataluña y Madrid. Desde luego que Bruselas no es un elemento geográfico a tener en consideración”, afirmó a los periodistas. l