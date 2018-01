Puigdemont se presenta como el único candidato posible tras el aplazamiento

El líder de Junts per Catalunya (JxCat), Carles Puigdemont, ha constatado ayer que “lamentablemente” el presidente del Parlament, Roger Torrent, optó por aplazar el pleno de investidura y, aunque dijo “respetar” su decisión, advirtió de que no hay “ningún otro candidato posible”.

Después de guardar silencio a lo largo de la jornada, en medio del cruce de reproches entre JxCat y ERC a raíz de la decisión de Torrent de aplazar el pleno de investidura, Puigdemont difundió finalmente, pasadas las 20.30 horas, un mensaje grabado a través de las redes sociales.

En este contexto, llamó al soberanismo a no perder la “unidad”, que es, recalcó, “lo que sueñan los que nos quieren en prisión o en el exilio por años”, en alusión al Gobierno del Estado.

Según Puigdemont, para hacer frente a la aplicación del 155 que se mantendrá si no hay un nuevo Govern, la mayoría soberanista debe dar una “respuesta unitaria y coordinada para el despliegue del mandato del 1-O y del 21-D”.



Garantía democrática

Puigdemont destacó que ayer contaba con “68 diputados independentistas” que le habrían votado en el pleno de investidura y que eran “la garantía democrática” para su celebración, al tiempo que remarcó que “no hay ningún otro candidato posible”.

Pero “lamentablemente el pleno no se ha celebrado, el presidente del Parlament ha optado por otro camino y su decisión la tenemos que respetar”, añadió.

Aunque, a la vez, resaltó que “la democracia ni se aplaza ni se suspende” y advirtió de que aceptar que “se dicten presidencias desde Madrid” sería “hipotecar para siempre los resultados electorales” en Cataluña.

En este sentido, denunció que el Gobierno central está haciendo “chantaje” al plantear que solo puede haber “el president que les guste a ellos” o, si no, mantienen la aplicación del artículo 155.

En este contexto, Puigdemont, huido de la justicia, destacó que “el camino más rápido” para acabar con el 155 es la “investidura y la formación de Govern”.

Por eso, incidió en que ayer Cataluña “tenía la oportunidad e empezar a construir el país que los ciudadanos quieren”, pero remarcó que deberá esperar “por la parálisis que obligan los que han perdido las elecciones”.

Pese a que se especuló con que el expresident pudiera desplazarse a Barcelona, fuentes de su entorno político confirmaron que sigue en Bruselas y que el mensaje que difundió en las redes fue grabado en esta ciudad.

Puigdemont evitó ayer aparecer en público y excusó su presencia en un evento del partido nacionalista flamenco N-VA en Lovaina al que había confirmado su presencia hace semanas, antes de conocer que coincidiría con el pleno de investidura que el Parlament había fijado.

Los organizadores del acto, que decidieron a última hora abrir la puerta a la prensa internacional, advirtieron ayer que Puigdemont podría no asistir.

La N-VA incluso ya había previsto que si Puigdemont no podía llegar “a tiempo” al evento, estaría presente en su lugar el exconsejero de Sanidad Toni Comín, quien finalmente asistió al acto y uno de los cuatro miembros del gabinete regional cesado que huyeron también a Bruselas.